Savršen ručak: Špagete sa ćuftama u paradajz sosu

Špagete sa ćuftama će obožavati svi, a pogotovo deca.

Sastojci:

200 g špageta

Za ćufte:

300 g mlevenog mesa1 jaje50 g rendanog kačkavaljaso i suvi začin1 kašika prezli

Za sos:

300 ml soka od paradajza1 glavica crnog luka2 kašike brašnaso i suvi začin

Priprema:

Sve sastojke za ćufte sjedinite, pa ostavite u frižideru oko pola sata. Zatim rukom oblikujte loptice, pa ispržite na ulju.Za paradajz sosa: Na malo masnoće propržite sitno seckani crni luk. Dodajte brašno i zajedno sve propržite. Sipajte sok od paradajza i začinite. Kada počne da vri, dodajte ćufte i prokuvajte kratko uz stalno mešanje. Skuvajte špagete i sjedinite sa sosom i ćuftama. Ukrasite jelo iseckanim svežim peršunom, rendanim parmezanom i listovima svežeg bosiljka po ukusu.

