Spremite savršen GASPAČO za samo 15 minuta

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Gaspačo je hladna supa od paradajza, a korene vuče iz Španije i Portugala.

Ovo jelo je toliko neodoljivo, da kada ga jednom okusite nećete moći da se zasitite. Gaspačo obiluje zdravim namirnicama, ima malo kalorija, pa se preporučuje brojnim dijetama.

Foto: Pixabay.com

POTREBNI SASTOJCI ZA 4 PORCIJE:

2 kg paradajza, iseckanog na sitnije komade

1 crvena paprika, iseckana na sitnije komade

1 veći krastavac, oljušten i iseckan na sitnije komade

1 češanj belog luka

1 glavica crveng luka, vrlo sitno iseckanog

4 kašičice usitnjenog bosiljka

so i biber

4 čeri paradajza, iseckana na sitnije komade

2 kašike extra devičanskog maslinovog ulja

PRIPREMA:

U blender staviti paradajz, crvenu papiruku, krastavac, beli luk, polovinu crveng luka i polovinu bosiljka. Miksati sastojke dok se ne dobije ujednačena smesa, piše Pure Wow. Dodati potom so i biber po želji. Gaspačo sipati u tanjire za posluživanje i ukrasiti preostalim lukom i bosiljkom, kao i čeri paradajzom i maslinovim uljem.

Autor: Zorica Lazarević

#Recept

#paradajz

#čorba

