Spremite savršen GASPAČO za samo 15 minuta

Gaspačo je hladna supa od paradajza, a korene vuče iz Španije i Portugala.
Ovo jelo je toliko neodoljivo, da kada ga jednom okusite nećete moći da se zasitite. Gaspačo obiluje zdravim namirnicama, ima malo kalorija, pa se preporučuje brojnim dijetama.
POTREBNI SASTOJCI ZA 4 PORCIJE:
2 kg paradajza, iseckanog na sitnije komade
1 crvena paprika, iseckana na sitnije komade
1 veći krastavac, oljušten i iseckan na sitnije komade
1 češanj belog luka
1 glavica crveng luka, vrlo sitno iseckanog
4 kašičice usitnjenog bosiljka
so i biber
4 čeri paradajza, iseckana na sitnije komade
2 kašike extra devičanskog maslinovog ulja
PRIPREMA:
U blender staviti paradajz, crvenu papiruku, krastavac, beli luk, polovinu crveng luka i polovinu bosiljka. Miksati sastojke dok se ne dobije ujednačena smesa, piše Pure Wow. Dodati potom so i biber po želji. Gaspačo sipati u tanjire za posluživanje i ukrasiti preostalim lukom i bosiljkom, kao i čeri paradajzom i maslinovim uljem.
Autor: Zorica Lazarević