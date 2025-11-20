ODMAH IH IZBACITE! Ove dve namirnice NIKAKO ne jedite za doručak - evo kakve POSLEDICE ostavljaju na organizam

Ako smatrate da jedete zdravo ili ste odlučili da počnete sa dijetom, a primećujete da ne mršavite, onda definitivno radite nešto pogrešno.Nutricionisti danas imaju važnu ulogu kada je reč o mršavljenju, a sada je doktorka Džinan Bana ukazala na dve najčešće greške koje ljudi prave tokom doručka.

Vodeći se teorijom da su tost i jogurt zdrave namirnice koje sadrže manje kalorija od drugih obroka, ljudi se suočavaju sa činjenicom da se njihova kilaža ne smanjuje. Naprotiv, ona može da se poveća, ukoliko jedete baš njih.

JOGURT

Mnoge različite vrste voćnih jogurta koje možete pronaći u prodavnici dolaze sa velikim količinama dodatog šećera, a započinjanje dana na ovaj način, bez proteina i vlakana, može ometati vaše pokušaje gubitka težine.

- Bolja ideja bi bila da kupite običan, visoko proteinski jogurt i dodate sveže voće ili nezaslađeno sušeno voće. Ako vam je potrebno više slatkoće, možete dodati malo meda, što bi verovatno bilo manje šećera nego u nekom kupljenom pakovanju - napominje nutricionista.

TOST

- Tost je odličan za kombinovanje sa drugom hranom za doručak, ali sam po sebi nije zasitan i ima malo proteina i vlakana, za razliku od hleba. Ako ne jedete hranu koja je zasitna, to može dovesti do više užina tokom jutra i popodneva. Na taj način ne možete izgubiti kilograme - ističe ona.

Autor: Zorica Lazarević