NAJVEĆE GREŠKE KOJE SE PRAVE SA ŠAMPINJONIMA: Evo kako se peru i kada se sole

Ako želite da pripremite šampinjone savršenog ukusa, onda u nastavku teksta saznajte kada se peru i sole.

Šampinjone možete da koristite u mnogim jelima, vrlo su praktične, ali i jeftine. Pečurke se dodaju na picu, u salate, rižoto, možete da napravite predjelo od njih... Mogućnosti je bezbroj, ali vrlo je bitno na kojih ih način pripremate. Mnoge domaćice često greše kada ih pripremaju i zato šampinjoni nisu uvek dovoljno ukusni. Nije teško napraviti savršene pečurke, samo je bitno da obratite pažnju na neke stvari, a u nastavku teksta pročitajte i koje.

Jedna od najvećih grešaka je što mnogi vole da operu pečurke pre nego što će ih termički obraditi. Istina je da pečurke već imaju dosta vode u sebi, a zahvaljujući svojoj teksturi, one se ponašaju kao sunđeri. To znači da upijaju još više vode kada se operu i postaju natopljene. Mnogo je bolje da ih jednostavno obrišite vlažnim papirnim ubrusom. Još jedna greška u vezi sa vodom koju ljudi prave je ta što šampinjone polako kuvanju na niskoj temperaturi. Ovakva termička obrada uzrokuje da pečeurke puste više vode nego obično i tako se natope i gube na ukusu.

Voda jeste jedan od najvećih neprijatelja kada se pripremaju šampinjoni, ali postoje još neke stvari na koje treba da obratite pažnju. Jedna od njih je i da ne pretrpavate tiganj pečurkama, jer onda nemaju dovoljno prostora da voda ispari i biće lošijeg ukusa.Takođe, još jedna stvar je bitna, a to je da stavite dovoljno ulja. Ako niste stavili dovoljno, pečurke će upiti ono što ima i neće moći lepo da se isprže. I poslednji, ali ne manje važan trik, jeste da znate kada treba da posolite šampinjone. Nikada nemojte da solite pečurke kada ih stavite u tiganj, jer to takođe dovodi do toga da voda ispari prerano. Ako želite da ih napravite savršeno onda ih obavezno posolite kada budu spremne.

