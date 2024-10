Stavite obavezno ovaj sastojak u kiseli kupus: Ukus će mu biti lepši i moći će duže da traje

Kiseli kupus nije samo obična namirnica – on je pravi superheroj među povrćem! Osim što obiluje vitaminima poput C, A1, B kompleksa i K, on je prava riznica minerala kao što su kalcijum, fosfor, kalijum, magnezijum i gvožđe.

Ali to nije sve – postoji tajna njegovog savršenog ukusa i dugotrajnosti. Ren ne samo da ubrzava proces kiseljenja, već sprečava i kvarenje, pružajući kiseloj poslastici savršen sklad ukusa. Ako želite da dodate malo boje i zlatnožutu notu, samo ubacite i šaku kukuruza. Za one hrabre koji vole pikantno, tu je i ljuta paprika da začini vašu avanturu. A lovorovi listovi dodaju dodatnu aromu i karakter ovom divnom jelu.

U kacu možete dodati vrećice u kojima je iseckan i posoljen kupus. Vrećice treba da budu probušene, kako bi cirkulisala slana voda. Njih je potrebno ugurati između glavica kupusa i njima popuniti prostor. Na taj način dobićete iz iste kace i kupus ribanac.

Autor: Snežana Milovanov