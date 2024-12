Pekari otkrili dugo čuvani recept: Ovo je najbolji preliv za pitu!

Ako želite da dobijete pitu koja je u isto vreme i meka i hrskava, možete da napravite vrlo jednostavan preliv kojim se premazuje svaka kora.

Mnoge domaćice često prave pite i to na razne načine - sa sirom, mesom, zeljem, spanaćem.. Međutim, da li ste nekada primetili razliku između pite koju napravite kod kuće i one koju kupite u pekari? To je zbog toga što pekari koriste jedan vrlo jednostavan preliv, koji umnogome doprinosi ukusu pite.

Pekari su konačno otkrili tajnu dobre pite odnosno recept za preliv koji im daje fantastičan ukus.

Sastojci: 8 kašika brašna, 1 kesica suvog kvasca, 2 šolje mleka, 100 ml ulja, so, šećer.

Priprema:

Pomešajte malo šećera i kvasca, pa ih prelijte mlakim mlekom i promešajte. Zatim dodajte so, ulje i brašno.

Ovim prelivom premažite svaku koru i onda filujte na uobičajen način.

Ukoliko vam ostane preliva, prelijte ga preko pite i ostavite da odstoji oko sat vremena.

Autor: Zorica Lazarević