Dok čekamo sa nestrpljenjem da vidimo kako će izgledati slavske trpeze naših javnih ličnosti, koje u velikom broju slave ovaj sveti dan, prisetićemo se slavske trpeze pevačice Zorice Brunclik i umetnika Miroljuba Aranđelovića Kemiša.

Te godine, Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš su u svom domu ugostili članove svoje mnogobrojne porodice, među kojima se našla njihova ćerka Zlata, a zatim i troje dece iz Miroljubovog prethodnog braka sa unucima.

Ovo je dom Zorice Brunclik:

Oni su tradicionalno obeležili sve običaje, pa smo tako na stolu mogli da vidimo, pogaču, sveću i ikona sveca, ali i glavni specijalitet.

Naime, ćerka Zlata objavila je fotografiju brancina u soli, koji je glavni specijalitet slavske trpeze.

Recept za brancin u soli

Sastojci: - 2 kg krupne morske soli - 1,5 kg brancina - limun i pomorandža - malo peršunovog lista ili ruzmarina - 2 čena belog luka - 50 ml tečnosti od konzerviranih leblebija Priprema: Ribu dobro osušite krpom ili ubrusom, pa je malo iznutra posolite. Isecite pomorandžu i limun na kolutove i napunite ribu voćem, belim lukom, peršunovim listom ili ruzmarinom. Umutite tečnost iz konzerviranih leblebija i dodajte so. Pripremljenu smesu sipajte u pleh za pečenje i položite brancina. Prekrijte i utapkajte s ostatkom smese od soli. Riba mora da bude potpuno prekrivena i takvu je pecite u rerni na 180 do 200 stepeni oko 60 minuta. Uz pomoć metalnog predmeta razbijte oklop, uklonite so, zalijte maslinovim uljem i poslužite sa krompirom i blitvom.