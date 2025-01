Ovo je tajna za prasetinu sa najukusnijom kožicom: Kako Božić bez pečenja?

Ima li šta lepše od sočne prasetine, sa hrskavom kožicom? Kako naš narod voli da kaže, ovde je "prase kralj životinja", a o tome koliko svinjsko meso možete sami pripremiti u rerni, svedoči i ovaj recept.

Mnogi pokušavaju da pronađu onaj savršen recept da im prasetina ispadne sočna, ukusna i sa hrskavom koricom, a ovaj način pripreme će vam u tome pomoći. Jedan sastojak vas deli do savršene prasetine, zato hajdemo da pređemo na recept.

Sastojci za hrskavu prasetinu:

7-8 kg prasetine

200 g soli

300 ml piva

svinjska mast

voda

Priprema hrskave prasetine:

Isecite na komade prasetinu i očistite je. Svaki komad mesa sa obe strane posolite i poređajte u pleh. Ostavite da odstoji duže vreme, kako bi upilo so. Rernu zagrejte na 250 stepeni.

Prase premažite mašću i odozgo ga polijte malo vodom, pa stavite da se peče. S vremena na vreme, preljte vodom i zalivati pretopom (tačnošću koja se nakupi u plehu). Svaki dugi put, na svakih pola sata, prelijte prase pivom.

S obzirom na to da se peče od tri do četiri sata, meso treba okretati šest do osam puta, na pola sata i prelivati. Prase je pečeno kada se kosti na nožicama odvajaju od mesa.

Autor: Aleksandra Aras