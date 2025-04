Uvek vam ispadne bljutav i vodenast? Preskočite najčešće greške i napravite pire krompir kao iz restorana

Pire krompir deluje kao jednostavno jelo koje je gotovo nemoguće pokvariti – ali samo na prvi pogled. Mnogi prave iste greške iznova, ne znajući da su upravo one razlog zašto pire nikada nije savršeno kremast i ukusan kao u vrhunskim restoranima.

Mek, gladak i pun ukusa – tako treba da izgleda pravi pire krompir. Ako vam često ispadne lepljiv ili vodenast verovatno grešite u nekoj od osnovnih stvari.

Ne zaboravite da posolite vodu

Jedna od najčešćih grešaka je kuvanje krompira u neslanoj vodi. So dodata na početku kuvanja ne samo da poboljšava ukus, već pomaže i da se skrob pravilno veže.

Na taj način, krompir će već iz vode izaći blago začinjen, pa će vam kasnije trebati manje soli.

Kuvani krompir mora biti dobro oceđen

Ako nakon kuvanja ostane previše vode u šerpi, vaš pire će biti vodenast i bez teksture. Nakon ceđenja, možete vratiti krompir u šerpu i kratko ga grejati na tihoj vatri, kako bi ispario višak vlage i ostao „suvo“ kuvan – što je idealno za gnječenje.

Ne kuvajte u vrućoj vodi

Ubacivanje sirovog krompira direktno u ključalu vodu greška je koja vodi do neravnomerno skuvanih komada – spolja raskuvani, iznutra tvrdi. Pravilno je da se krompir stavi u hladnu vodu, doda so i sve zajedno zagreva do ključanja.

Zaboravite mikser - koristite viljušku ili gnječilicu

Prekomerno miksanje aktivira skrob i stvara lepljivu, gumastu masu. Umesto električnih uređaja, koristite ručnu gnječilicu za krompir ili običnu viljušku, i mešajte lagano. Cilj je da dobijete vazdušastu, a ne žvakastu teksturu.

Nikada ne dodajte hladan maslac ili mleko direktno u vruć krompir. Maslac treba da omekša na sobnoj temperaturi, a mleko da bude blago zagrejano. Tako će se bolje sjediniti sa krompirom i doprineti kremastoj strukturi, umesto da ga ohlade i učine grudvastim.

Autor: Jovana Nerić