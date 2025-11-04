AKTUELNO

Lifestyle

NEĆETE VEROVATI ŠTA SE DEŠAVA U TELU KAD JEDETE SALATU SVAKI DAN – plus recept za najzdraviju kombinaciju!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Salata je često potcenjena i shvaćena samo kao prilog uz glavno jelo. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je upravo ova namirnica pravi saveznik zdravlja i da njeno redovno konzumiranje može da donese brojne benefite.

Zašto je salata važna?

Vitaminska bomba – bogata vitaminima A, C, E i K, kao i mineralima poput gvožđa, kalcijuma i magnezijuma.

Podrška probavi – vlakna iz salate ubrzavaju varenje i regulišu rad creva.

Čuva srce – redovno unošenje povrća smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Idealna za dijetu – niskokalorična je, a brzo daje osećaj sitosti.

Hidratacija – listovi sadrže i do 94% vode, što doprinosi boljoj hidrataciji organizma.

Bolji san i smirenje – tradicionalno se koristi i za opuštanje nervnog sistema.

Recept: Detoks salata za energiju i imunitet

Sastojci (za 2 osobe):

1 glavica zelene salate

1 krastavac

2 paradajza

šaka rukole ili spanaća

½ avokada

2 kašike maslinovog ulja

sok od pola limuna

prstohvat soli i bibera

po želji: semenke bundeve ili suncokreta

Priprema:

Operite i naseckajte povrće.

Avokado isecite na kockice i dodajte u činiju.

Prelijte maslinovim uljem i limunovim sokom.

Posolite, pobiberite i pospite semenkama.

Dobro promešajte i poslužite odmah.

Salata nije samo „zelenilo na tanjiru“ – ona je prava vitaminska bomba koja jača imunitet, čuva srce, pomaže probavi i održava zdravu telesnu težinu. Ako je kombinujete sa zdravim mastima poput maslinovog ulja i avokada, dobijate savršen balans hranljivih materija.

Autor: Dalibor Stankov

#Dijeta

#Hidratacija

#Ishrana

#Povrće

#Recept

#Vitamini

#Zdravlje

#imunitet

#minerali

#salata

POVEZANE VESTI

Dom, Lepota i Moda

Posvetljivanje kose limunom je veoma opasno: Nećete verovati šta može da vam se desi

Lifestyle

Ova namirnica gori je otrov od bilo kog slatkiša: Smrt je za srce i krvne sudove, a svi misle da je zdrava

Lifestyle

Ako jedete ovsene pahuljice svaki dan tokom nedelju dana, ovih 5 promena odmah ćete početi da primećujete

Lifestyle

Seks za zdravlje: Evo koliko treba voditi ljubav da biste živeli duže i srećnije

Lifestyle

Recept za mimoza salatu kakav još niste probali: Tajna je u jednom posebnom sastojku

Lifestyle

Spas za pluća, bolesti grla i zubobolju: Ova biljka raste svuda oko nas, mogla bi da bude 'sveti gral zdravlja', proglašena je najzdravijom na svetu