Domaći sok od dunje: Imunitet kao čelik, probava bez greške – a ukus božanstven!

Ako tražite napitak koji osvežava, jača organizam i pritom miriše na jesenje voće – domaći sok od dunje je pravi izbor.
Dunja je poznata po svom bogatstvu vitaminom C, antioksidansima i protivupalnim dejstvima, a ovaj sok ne samo da je zdrav, već i fantastično ukusan.
Priprema je jednostavna, a rezultat je napitak koji podstiče rad creva, jača imunitet i osvežava telo i um.
Recept za domaći sok od dunje
Sastojci:
1 kg dunja
1 l vode
200–300 g šećera (po ukusu)
sok od 1 limuna (opciono)
Priprema:
Operite dunje, oljuštite ih i očistite od koštica. Isecite na komade.
Stavite ih u šerpu i prelijte sa 1 l vode. Kuvajte na srednjoj temperaturi dok ne omekšaju (30–40 minuta).
Procedite sok kroz gazu ili cediljku, dobro pritisnite da izvučete što više tečnosti.
Dodajte šećer po ukusu i sok od limuna ako želite. Zagrejte dok se šećer ne rastopi – ne kuvajte.
Vruć sok sipajte u sterilizovane flaše, zatvorite i čuvajte u frižideru. Za duže skladištenje – pasterizujte.
Dodatni savet: Poslužite ga sa ledom kao osvežavajući napitak, ili ga koristite kao aromatičan dodatak koktelima.
Autor: Dalibor Stankov