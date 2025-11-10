AKTUELNO

Domaći sok od dunje: Imunitet kao čelik, probava bez greške – a ukus božanstven!

Ako tražite napitak koji osvežava, jača organizam i pritom miriše na jesenje voće – domaći sok od dunje je pravi izbor.

Dunja je poznata po svom bogatstvu vitaminom C, antioksidansima i protivupalnim dejstvima, a ovaj sok ne samo da je zdrav, već i fantastično ukusan.

Priprema je jednostavna, a rezultat je napitak koji podstiče rad creva, jača imunitet i osvežava telo i um.

Recept za domaći sok od dunje

Sastojci:

1 kg dunja

1 l vode

200–300 g šećera (po ukusu)

sok od 1 limuna (opciono)

Priprema:

Operite dunje, oljuštite ih i očistite od koštica. Isecite na komade.

Stavite ih u šerpu i prelijte sa 1 l vode. Kuvajte na srednjoj temperaturi dok ne omekšaju (30–40 minuta).

Procedite sok kroz gazu ili cediljku, dobro pritisnite da izvučete što više tečnosti.

Dodajte šećer po ukusu i sok od limuna ako želite. Zagrejte dok se šećer ne rastopi – ne kuvajte.

Vruć sok sipajte u sterilizovane flaše, zatvorite i čuvajte u frižideru. Za duže skladištenje – pasterizujte.

Dodatni savet: Poslužite ga sa ledom kao osvežavajući napitak, ili ga koristite kao aromatičan dodatak koktelima.

Autor: Dalibor Stankov

