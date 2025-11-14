Naše bake su uvek dodavale jedan tajni sastojak u testo za krofne: Zato uvek ispadnu mekane i nikad ne upijaju ulje

Magični sastojak za krofne?

Krofne nas podsećaju na detinjstvo, kada su nas bake dočekivale sa toplim i slatkim pecivom koje je mirisalo već sa ulaznih vrata.

Krofne nas podsećaju na detinjstvo, kada su nas bake dočekivale sa toplim i slatkim pecivom koje je mirisalo već sa ulaznih vrata.

Mekane i vazdušaste svima su omiljene. Njihova jedina mana je što se prže u dosta ulja, pa mogu da budu masne.

Naime, ako dodate prašak za pecivo ili sodu bikarbonu u testo, ono neće upiti ulje. Ali i za ovaj trik većina domaćica zna. Takođe, ono mora da bude dobro zagrejano, jer tako testo neće upiti višak.

Postoji još jedan magični sastojak za koji mnogi ne znaju, a to je alkohol koji se dodaje u testo.

Autor: S.M.