AKTUELNO

Lifestyle

Naše bake su uvek dodavale jedan tajni sastojak u testo za krofne: Zato uvek ispadnu mekane i nikad ne upijaju ulje

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Magični sastojak za krofne?

Naše bake su uvek dodavale jedan tajni sastojak u testo za krofne – zato uvek ispadnu mekane i nikad ne upijaju ulje.

Krofne nas podsećaju na detinjstvo, kada su nas bake dočekivale sa toplim i slatkim pecivom koje je mirisalo već sa ulaznih vrata.

Mekane i vazdušaste svima su omiljene. Njihova jedina mana je što se prže u dosta ulja, pa mogu da budu masne.

Naime, ako dodate prašak za pecivo ili sodu bikarbonu u testo, ono neće upiti ulje. Ali i za ovaj trik većina domaćica zna. Takođe, ono mora da bude dobro zagrejano, jer tako testo neće upiti višak.

Postoji još jedan magični sastojak za koji mnogi ne znaju, a to je alkohol koji se dodaje u testo.

Autor: S.M.

#Krofne

#Testo

#bake

#prašak za pecivo

#taji sastojak

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Pekari uvek dodaju jedan tajni sastojak u testo za krofne: Bolje narastu a budu vazdušaste i mekane i drugi dan

Lifestyle

Starinske krofne: Bake znaju za ovaj tajni sastojak, zato su im uvek vazdušaste i šuplje unutra

Lifestyle

Starinske krofne: Bake znaju za tajni sastojak, zato su im uvek vazdušaste i šuplje unutra, i imaju neponovljiv ukus detinjstva

Lifestyle

U testo za krofne uvek dodajte 1 tajni sastojak: Biće lepše i mekše nego ikad, a sveže su i sutradan

Lifestyle

Trik pekara za savršene krofne: Evo šta se stavlja u testo da budu mekane, šupljikave i ne previše masne

Lifestyle

Trik pekara za savršene krofne: Ovo se stavlja u testo da budu mekane, šupljikave i ne previše masne