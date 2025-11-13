Nemanja iz Užica stvara magiju: Pretvara staru zlatiborsku lepinju u jelo za svetske restorane

AKTUELNO

Najpoznatiji gastronomski simbol Zlatiborskog okruga, komplet lepinja, dobio je svoje savremeno izdanje zahvaljujući mladom profesionalnom kuvaru iz Užica, Nemanji Vukašinoviću, šefu kuhinje restorana na Zlatiboru.

On je odlučio da ovo tradicionalno jelo predstavi u modernoj, svetskoj interpretaciji, pa lepinju sa sve kako se inače ovaj specijalitet zove u zlatiborskom kraju napravi u verziji „lepinja za svet“.

- Ideja je nastala tako jer sam želeo da sačuvamo od zaborava tradicionalna jela, ali i da ih predstavimo na savremen način. Komplet lepinja je iz našeg kraja i zaslužuje svoje mesto u svetskim restoranima, zato smo je malo modifikovali a potom i izneli pred goste, kaže za RINU mladi kuvar inovator i šef kuhinje azijskog restorana Hotel Bor by Karisma.

Njegova verzija ovog jela koristi autentične sirovine poput kajmaka, mleka, brašna sa vodenice, ali primenjuje i moderne kulinarske tehnike, poput molekularne gastronomije.

- Sve su to sastojci koji čine pravu komplet lepinju, samo predstavljeni u novom obliku. Trudimo se da sve sirovine budu autentične. Lepinju prvo mesimo od brašna koje uzimamo sa lokalne vodenice, zatim u nju stavljamo mladi kajmak i belance. Zamutimo i pečemo da bude srednje pečeno. Na tu osnovu potom idu prah i sfera od pretopa, žumance koje je odležalo u soli, a preko se dodaje espuma od mladog kajmaka. Za dekoraciju koristimo prah od pretopa, objašnjava svoj proces rada Nemanja Vukašinović.

Reakcije javnosti su, očekivano, podeljene. Ima predrasuda, ali svi koji probaju ovakvu komplet lepinjum, kako kaže Nemanja, ostanu bez teksta. Ukus je autentičan, samo je forma drugačija. Zanimljivo je da je ovakva lepinja već privukla pažnju svetskih kulinarskih stručnjaka.

Kolege iz inostranstva već su tražile recept, a uskoro će se naći i na menijima nekih restorana u fine dining varijantama, otkriva on.

- Komplet lepinja, nastala početkom 19. veka, dva veka kasnije dobila je moderno ruho, ali i dalje se jede na isti način - topla, mirisna i bogata, i sa prstima baš kao nekad.

