Zaludela mreže: Čokoladna poslastica koju svi prave, a vi još niste probali!

Dubai čokolada je viralna poslastica koju svi prave – sa kadaifom, pistaćima i bogatom čokoladom. Evo recepta i saveta za savršenu teksturu.

Skroluješ, vidiš je svuda – na TikToku, Instagramu, čak i u grupi za razmenu recepata. Svi je prave, svi je hvale, a ti još nisi stigla da probaš. Dubai čokolada je ta viralna poslastica koja spaja hrskavo, kremasto i čokoladno u jednom zalogaju. I dobra vest? Ne moraš da ideš u Dubai da bi je napravila.

Šta je Dubai čokolada i zašto je zaludela mreže?

To je domaća čokoladna tabla sa slojevima: hrskavi kadaif, krem od pistaća, malo tahinija za dubinu ukusa, i bogata tamna čokolada koja sve povezuje. Kombinacija tekstura i aroma je ono što je učinilo ovu poslasticu hitom – i to ne bez razloga.

Kako da je napravite kod kuće – bez stresa:

Kadaif testeninu možete naći u većim marketima ili zameniti tanko seckanim filo testom.

Krem od pistaća pravite od blendiranih pistaća, malo meda i neutralne pavlake.

Tahini je opcion, ali daje orašastu dubinu – može se zameniti kašikom putera od indijskog oraha.

Sve slojeve slažete u kalup, prelijete otopljenom čokoladom i ostavite da se stegne.

Da li mogu da napravim bez kadaifa?

– Možete, koristite seckani filo ili čak kukuruzne pahuljice za hrskavost.

Koja čokolada je najbolja za preliv?

– Tamna sa 70% kakaa daje najbolji kontrast slatkoći fila.

Koliko dugo se hladi?

– Minimum 2 sata u frižideru, idealno preko noći.

Mogu li dodati voće?

– Da – suve kajsije ili brusnice se lepo slažu sa pistaćima.

Gde da kupim tahini?

– U zdravoj hrani, orijentalnim radnjama ili online.

Ako ste se pitali da li je Dubai čokolada samo još jedan prolazni trend – odgovor je ne. Ovo je poslastica koja ostaje. Ne zbog viralnosti, već zbog ukusa, teksture i jednostavnosti pripreme. Hrskavi kadaif, kremasta pistacija i bogata čokolada stvaraju spoj koji se pamti. I što je najbolje – možete je napraviti večeras, bez stresa, bez skupih sastojaka, bez čekanja.

Ne morate biti poslastičar da biste oduševili goste (ili sebe). Dovoljno je da probate – jednom. Posle toga, biće deo vašeg repertoara.

