Otkrivena tajna najmekših palačinki: Zaboravite mleko i vodu, ovaj sastojak menja sve

Evo jednog recepta koji garantuje najmekše i nikad ukusnije palačinke.

Otkrivena je dugo čuvana tajna najmekših palačinki. Zaboravite mleko i običnu vodu – postoji sastojak koji pravi razliku.

Ako želite najmekše palačinke koje se tope u ustima, rešenje je jednostavno i nalazi se u svakoj prodavnici.

Tajna je u kiselom mehuriću

Umesto mleka ili obične vode, dodajte kiselu vodu u smesu za palačinke. Mehurići iz mineralne vode stvaraju laganu strukturu i daju palačinkama onu prozračnu mekoću koju ne možete dobiti na drugi način.

Kako se pravi savršena smesa

U činiji razbijte 2 jaja.

Dodajte 200 g brašna, šećer po ukusu i prstohvat soli.

Umesto mleka, sipajte kiselu vodu – oko 250 ml.

Ubacite 3 kašike ulja i dobro umutite.

Zamislite palačinku koja se savija kao svila, a kada je zagrizete – nema suvoće, samo lagana tekstura koja se topi. To je efekat koji donosi kisela voda.

Zašto baš kisela voda?

Prirodno dostupna – ne morate kupovati posebne sastojke.

Brz efekat – razlika se vidi već u prvoj palačinki.

Praktično – smesa se lakše razliva po tiganju.

Bonus trik za dodatnu mekoću

Ako želite još mekše palačinke, dodajte kašiku jogurta ili kisele pavlake u smesu. Kombinacija sa kiselom vodom daje savršen balans.

Najmekše palačinke na dohvat ruke

Ako tražite način da podignete palačinke na novi nivo, tajna tajna najmekših palačinki je u jednostavnoj zameni – mleko ostavite po strani, a kisela voda neka postane vaš novi kuhinjski trik. Probajte već večeras i videćete razliku.

