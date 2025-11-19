Mogu da upropaste sav trud: Tri sitne greške u kuhinji koje smanjuju nutritivnu vrednost obroka

U savremenom životu svi težimo zdravijoj i balansiranoj ishrani, ali često zaboravljamo da nutritivna vrednost hrane ne zavisi samo od izbora namirnica, već i od načina na koji ih pripremamo i čuvamo. Dugo kuvanje, pregrejavanje ulja, ljuštenje plodova i nepravilno skladištenje su sitnice koje se lako zanemare, ali imaju ogroman uticaj na količinu vitamina, minerala i antioksidanasa koje naše telo zapravo koristi.

Kada se ove navike nepoštuju, čak i najzdraviji obroci gube svoj puni potencijal, a mi ne dobijamo energiju i hranljive materije koje nam zaista trebaju. U nastavku otkrivamo četiri najčešće greške u kuhinji i praktične savete kako da ih izbegnete, kako bi svaki obrok bio nutritivno bogat i koristan.

Predugo kuvanje povrća uništava dragocene vitamine

Predugo izlaganje visokim temperaturama najviše šteti termolabilnim vitaminima, poput vitamina C i folne kiseline, koji su ključni za imunitet i energiju. Povrće poput brokolija, šargarepe ili boranije treba kratko blanširati ili propržiti na pari – dovoljno je svega nekoliko minuta da zadrži boju, hrskavost i hranljive materije.

Takav način pripreme ne samo da čuva nutritivni potencijal, već i poboljšava teksturu i vizuelni dojam jela, čineći ga privlačnijim i ukusnijim.

Pogrešno korišćenje ulja smanjuje nutritivnu vrednost

Svako ulje ima tačku dimljenja – temperaturu na kojoj počinje da se raspada i gubi nutritivnu vrednost. Maslinovo ulje je izuzetno zdravo, ali je najbolje koristiti ga za salate ili kuvanje na nižim temperaturama.

Za prženje i visoke temperature bolje je odabrati ulja koja su stabilnija na toploti, poput kokosovog, suncokretovog ili ulja od avokada. Korišćenje pogrešnog ulja može ne samo da uništi vitamine, već i da stvori štetne slobodne radikale, smanjujući kvalitet obroka.

Pogrešno čuvanje hrane ubrzava gubitak hranljivih materija

Nutritivna vrednost hrane može se smanjiti i tokom skladištenja. Otvorene namirnice koje dugo stoje izložene vazduhu oksidišu, naročito vitamin C. Kuvana jela najbolje je konzumirati u roku od 48 sati, a voće i povrće čuvati u zatvorenim posudama ili papirnim kesama, bez prethodnog pranja pre stavljanja u frižider. Na taj način produžavate svežinu, zadržavate vitamine i minerale, i smanjujete rizik od kvarenja.



