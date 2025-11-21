Saznajte zašto su se Asteci kleli u čia seme i kakve benefite donosi čitavom organizmu: A uz recept za čuveni čia puding smršaćete bez muke

Čia semenke su neprevaziđen proizvod kada je u pitanju cilj smanjenja težine. Takođe su moćan izvor kalcijuma, omega-3 masnih kiselina i antioksidanata. Konzumirajući ove semenke izgledaćete mlađe, postaćete energičnije i osećaćete se mnogo zdravije i vitalnije.

Čia semenke su poreklom iz Meksika, Asteci su ih neizostavno koristili, a oni su verovali da samo zdrav čovek može biti srećan. Kako je divno što se priroda pobrinula i poklonila nam mnogo prirodnih produkata zahvaljujući kojima se mogu izlečiti mnoga oboljenja, ili sprečiti njihova pojava.

Ovaj nevorovatno koristan proizvod sadrži 20% proteina, 34% masti, 25% dijetetskih vlakana, a takođe, i značajnu količinu antioksidanata. Posebno su bogati linolenskom kiselinom i drugim omega-3 nezasićenim masnim kiselinama.

Za šta su korisne čia semenke?

1. Smanjenje telesne težine

Pošto ove semenke apsorbuju dosta vode, odmah nakon što dospeju u želudac, kod čoveka se stvara osećaj sitosti. Konzumirati ove semenke znači brzo i efikasno mršaviti bez štete po zdravlje, jer u sebi sadrže sve neophodne vitamine i hranljive sastojke. Nestaje želja za nezdravom hranom, što takođe, nije zanemarljivo.

2. Moćan izvor kalcijuma

U čia semenkama nalazi se pet puta više kalcijuma, nego u mleku, i dva puta više kalijuma, nego u bananama. Za vegetarijance je ovaj produkt, jednostavno, nezamenljiv. Svako ko želi da svoj organizam obogati kalcijumom, treba da proba ove semenke – organizam u potpunosti apsorbuje kalcijum iz ovih organskih semenki. Više neće biti nikakvih problema sa krhkim kostima, lošim noktima i kosom.

3. Omega-3 masne kiseline

Čia semenke obiluju masnim kiselinama, isto kao i crvena riba. One snižavaju nivo holesterola, poboljšavaju rad srca, pomažu da se izborite sa depresijom i poremećajima raspoloženja. Masne kiseline doprinose radu našeg mozga i odlično se odražavaju na našoj koži.

4. Večna mladost

Ova neprevaziđena semena sadrže ogromnu količinu antioksidanata, koji doprinose mlađem izgledu nazavisno od godina, i zaštiti od infektivnih oboljenja. Koncentracija antioksidanata u ovim, naizgled jednostavnim semenkama, veća je nego kod borovnice i aronije.

5. Energija

Za sve koji se bave sportom, i vole specijalne dodatke ishrani koji povećavaju energetski resurs za efikasnije treninge, ove semenke su veoma korisne. One sadrže istu količinu korisnih materija, koliko i proteinski kokteli, koji se piju sa ciljem dobijanja mišićne mase ili bolje izdržljivosti. Odličan produkt za sportiste!

Kako konzumirati čia semenke

3-4 supene kašike dnevno – to je količina semenki koja je najblagotvornija za vaš organizam.

Možete da počnete sa jednom supenom kašikom i da postepeno povećavate količinu unosa. Semenke su neutralnog ukusa, možete ih dodavati u sva jela: čorbe, kaše, supe, jogurt, posipati salate. Ove semenke imaju duži rok trajanja, što je, takođe, bitno.

Recept za čia puding

Čia puding se pravi tako što se čia semenke pomešaju sa tečnošću (mleko, biljni napitak ili voda) i zaslađivačem, ostavi da odstoje u frižideru najmanje 2-3 sata ili preko noći, kako bi semenke nabubrele i stvorile gelastu teksturu. Pre serviranja, puding se može obogatiti voćem, orašastim plodovima, kakaom ili drugim dodacima.

Osnovni recept

Sastojci:

3 kašike čia semenkioko

200 ml mleka ili biljnog napitka (npr. bademovog, kokosovog)

1 kašičica zaslađivača (med, javorov sirup, agavin sirup) ili po ukusu

Po želji: ekstrakt vanile

Priprema:

Pomešajte sve sastojke u tegli ili posudi. Dobro promešajte, a zatim ponovo promešajte nakon desetak minuta da biste sprečili zgrudvavanje. Poklopite i ostavite u frižideru najmanje 2-3 sata, a najbolje preko noći. Pre konzumiranja promešajte i servirajte samostalno ili sa dodacima.

Saveti za dodatke:

Voće: Sveže ili zamrznuto voće poput malina, borovnica, manga ili banane.

Orasi: Seckani ili u vidu putera (npr. puter od badema).

Ostalo: Kakao, cimet, kokosovi listići, granola ili grčki jogurt.

Autor: Iva Besarabić