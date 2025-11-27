Jedan trik menja sve: Vaša kafa ne mora biti ni gorka ni slatka, dodajte samo trunčicu ovoga

Pijuckanje gorke kafe za većinu je veliko zadovoljstvo. Ali ima i onih koji je ne vole, iako znaju da im jedino takva kafa obezbeđuje priliv energije.

Trik koji menja sve

Verovatno niste znali da se ukus kafe može poboljšati dodavanjem jednog začina, i to ni manje ni više nego soli. Osim što će smanjiti gorčinu, a samim tim i potrebu za dodavanjem šećera, pa i mleka, sa prstohvatom soli kafa će imati bolji ukus, piše Bon Apetit.

Kako so deluje na ublažavanje gorčine kafe? Joni natrijuma iz soli se vezuju za receptore soli na jeziku. Blokirajući mozak da percipira gorak ukus, dok poboljšava percepciju drugih ukusa kao što je slatko.

Gastroenterolog Alton Braun preporučuje dodavanje četvrtine ravne kašičice soli i dve kašike mlevene kafe u veliku šolju vode kako bi se postigao savršen balans ukusa. Naravno, količinu kafe možete podesiti po sopstvenom ukusu.

Kakav je ukus slane kafe?

Dodavanje soli kafi može da rezultuje blagim nagoveštajem slanosti, ali za one koji više vole slanu notu nego gorak ukus ovaj trik može da bude idealan. So može značajno da utiče na ukus kafe i može da bude korisna za sve ljubitelje ovog popularnog napitka.

Dakle, sledeći put kada osetite da vaša kafa ima previše gorak ukus, razmislite o dodavanju malčice soli. Uživajte u potpuno novom iskustvu ispijanja kafe.

Autor: Marija Radić