ZNATE LI ŠTA JE OGNJENI MED?! Ovaj prirodni zimski eliksir ojačaće vam imunitet i sačuvati od od upala

Foto: Pixabay.com

U zimskim mesecima, kada imunitetčesto oslabi, prirodni toplinski napici i mešavine začina mogu biti pravi saveznici u očuvanju zdravlja.

Jedna od najjednostavnijih i najefikasnijih domaćih mešavina jeste „ognjeni med“ — kombinacija meda i snažnih začina koji su poznati po svojim protivupalnim, antibakterijskim i podsticajnim svojstvima.

Ovaj napitak se priprema brzo, a njegova moć leži u spoju sastojaka poput kurkume, đumbira i crnog bibera, koji zajedno pružaju prirodnu podršku organizmu, posebno tokom prehlada, gripa i hladnih dana.

„Ognjeni med“ je ukusan, aromatičan i veoma jednostavan za svakodnevnu upotrebu.

Recept za „ognjeni med“

Potrebno je

• ½ šolje meda

* 1 kašičica mlevene kurkume

* 1 kašičica mlevenog đumbira

* ½ kašičice crnog bibera

* 1 kašičica mlevenog cimeta

Priprema

Lagano zagrejte med da biste ga omekšali ako je potrebno (ne pregrevajte!). Ako je već tečan, možete preskočiti ovaj korak. Dodajte sve začine i dobro promešajte. Sipajte u staklenu teglu i čuvajte na sobnoj temperaturi. Ostavite da odstoji 1–2 dana da se ukusi prožmu; povremeno promešajte.

Način upotrebe

2–3 kašičice 1–3 puta dnevno ili pomešajte sa toplom vodom ili dodajte u šoljicu čaja.

Autor: Iva Besarabić

#Ognjeni med

#Recept

#Zdravlje

#med

#Čaj

