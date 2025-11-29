I pevačica i domaćica – koju će funkciju još da joj dodele?

Dženifer Lopez još jednom je privukla pažnju javnosti na mrežama - ali ne svojim muzičkim sposobnostima, već kulinarskim umećem...

Dženifer Lopez već neko vreme je tema svetskih medija. Nedavno je svojim, blago rečeno, skandaloznim izdanjem uzburkala javnost u Indiji, a negativni komentari samo su se ređali na društvenim mrežama.

No, čini se da je pop diva sada odlučila da pokaže i svoju drugu stranu - "domaćica" stranu i time ublaži gnev korisnika mreža.

Objavila je kompilaciju porodičnih fotografija na Instagramu koja je nastala tokom američkog praznika Dan zahvalnosti. Kako se vidi, ovaj poseban dan provela je u krugu porodice i bliskih prijatelja, i nije se stidela da pokaže svoje kulinarko umeće.

Praznična trpeza bila je i više nego bogata, a to su primetili i njeni mnogobrojni fanovi.

"Sve izgleda tako ukusno", "Srećan Dan zahvalnosti, volimo te", "Da li si sve to sama pripremila?", samo su neki komentari...

Osim toga, primetno je bilo i nežno izdanje koje je predstavila svetu. Naime, pozirala je u haljini od satena sa puf rukavima koja prati liniju tela.

Stajlingu je dodala i kecelju dizajniranu u retro maniru, a izdanje je zaokružila razbarušenom punđom i svedenim minđušama.

Bila je primetna i upečatljiva šminka koja je naglasila prirodnu lepotu.

Autor: S.M.