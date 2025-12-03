POSNO, UKUSNO I ZDRAVO! Recept za savršenu posnu musaku od povrća

Za sve koji poste ili žele laganiji obrok, donosimo recept za posnu musaku od povrća – jednostavno, ukusno i idealno za zimske dane.
Recept: Posna musaka od povrća
Sastojci:
- 4 krompira
- 2 šargarepe
- 1 tikvica
- 1 glavica crnog luka
- 200 g pečuraka
- 2 kašike ulja
- 1 kašika brašna
- 200 ml sojinog mleka (ili posnog biljnog mleka)
- so, biber, suvi začin po ukusu
- peršun za dekoraciju
Priprema:
Krompir, šargarepu i tikvicu oljuštiti i iseći na tanke kolutove.
Luk iseći sitno i propržiti na ulju, dodati pečurke i kratko dinstati.
U podmazanu vatrostalnu posudu ređati slojeve: krompir, šargarepa, tikvica, pa preko dinstane pečurke.
Ponoviti postupak dok se ne utroše svi sastojci.
U posebnoj posudi napraviti preliv: brašno razmutiti u malo vode, dodati sojino mleko i začine.
Preliti preko musake i peći u rerni na 200°C oko 40 minuta, dok ne porumeni.
Poslužiti toplo, posuto svežim peršunom.
Autor: Dalibor Stankov