POSNO, UKUSNO I ZDRAVO! Recept za savršenu posnu musaku od povrća

Za sve koji poste ili žele laganiji obrok, donosimo recept za posnu musaku od povrća – jednostavno, ukusno i idealno za zimske dane.

Recept: Posna musaka od povrća

Sastojci:

- 4 krompira

- 2 šargarepe

- 1 tikvica

- 1 glavica crnog luka

- 200 g pečuraka

- 2 kašike ulja

- 1 kašika brašna

- 200 ml sojinog mleka (ili posnog biljnog mleka)

- so, biber, suvi začin po ukusu

- peršun za dekoraciju

Priprema:

Krompir, šargarepu i tikvicu oljuštiti i iseći na tanke kolutove.

Luk iseći sitno i propržiti na ulju, dodati pečurke i kratko dinstati.

U podmazanu vatrostalnu posudu ređati slojeve: krompir, šargarepa, tikvica, pa preko dinstane pečurke.

Ponoviti postupak dok se ne utroše svi sastojci.

U posebnoj posudi napraviti preliv: brašno razmutiti u malo vode, dodati sojino mleko i začine.

Preliti preko musake i peći u rerni na 200°C oko 40 minuta, dok ne porumeni.

Poslužiti toplo, posuto svežim peršunom.

Autor: Dalibor Stankov