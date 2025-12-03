Posne bruschette sa pečurkama - lagano, sočno i drugačije

Savršen recept za predjelo koje spaja domaće namirnice i mediteranski šmek.
Bruschette su idealan način da se na trpezu unese nešto lagano, a opet bogato ukusom. U posnoj varijanti, pečurke su odličan dodatak jer daju aromu i teksturu koja podseća na gurmanska jela.
Sastojci:
1 baget ili domaći hleb isečen na kriške
200 g šampinjona ili bukovača
1 crvena paprika
1 paradajz
2 čena belog luka
maslinovo ulje
so, biber, origano
po želji: posni kačkavalj ili kašika posnog majoneza
Priprema:
Kriške hleba premazati maslinovim uljem i zapeći u rerni ili na gril tiganju.
Pečurke iseći na listiće i propržiti na malo ulja sa belim lukom.
Dodati iseckanu papriku i paradajz, začiniti solju, biberom i origanom.
Na svaku krišku hleba staviti smesu od pečuraka i povrća.
Po želji dodati listić posnog kačkavalja i kratko zapeći, ili umešati kašiku posnog majoneza u fil da bude kremastiji.
Saveti:
Ako voliš pikantno, dodaj tucanu papriku ili malo ljutog ajvara.
Bruschette možeš posuti seckanim peršunom ili bosiljkom za svežinu.
Autor: Dalibor Stankov