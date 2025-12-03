AKTUELNO

Posne bruschette sa pečurkama - lagano, sočno i drugačije

Savršen recept za predjelo koje spaja domaće namirnice i mediteranski šmek.

Bruschette su idealan način da se na trpezu unese nešto lagano, a opet bogato ukusom. U posnoj varijanti, pečurke su odličan dodatak jer daju aromu i teksturu koja podseća na gurmanska jela.

Sastojci:

1 baget ili domaći hleb isečen na kriške

200 g šampinjona ili bukovača

1 crvena paprika

1 paradajz

2 čena belog luka

maslinovo ulje

so, biber, origano

po želji: posni kačkavalj ili kašika posnog majoneza

Priprema:

Kriške hleba premazati maslinovim uljem i zapeći u rerni ili na gril tiganju.

Pečurke iseći na listiće i propržiti na malo ulja sa belim lukom.

Dodati iseckanu papriku i paradajz, začiniti solju, biberom i origanom.

Na svaku krišku hleba staviti smesu od pečuraka i povrća.

Po želji dodati listić posnog kačkavalja i kratko zapeći, ili umešati kašiku posnog majoneza u fil da bude kremastiji.

Saveti:

Ako voliš pikantno, dodaj tucanu papriku ili malo ljutog ajvara.

Bruschette možeš posuti seckanim peršunom ili bosiljkom za svežinu.

Autor: Dalibor Stankov

