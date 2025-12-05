Domaćice, pažljivo čitajte: Tajni sastojak koji mleveno meso čini sočnijim i neodoljivo ukusnim

Mleveno meso je temelj mnogih domaćih recepata, ali istina je da njegova tekstura i ukus u velikoj meri zavise od načina pripreme. Iako postoje bezbrojne ideje kako ga unaprediti – od dodatka putera do rendanog krompira – samo jedan sastojak ima moć da obogati i sočnost i aromu bez mnogo truda.

Reč je o masti, sastojku koji se godinama koristi u tradicionalnoj kuhinji i koji je, uprkos modernim trendovima, ostao nezamenljiv kada je u pitanju savršeno mleveno meso.

Domaća ili kupovna mast: Prirodni pojačivač ukusa koji donosi dubinu i sočnost

Svinjska mast ne samo da omekšava strukturu mesa već mu daje i karakterističnu, bogatu aromu koja se ističe u jelima poput ćufti, faširanih šnicli ili punjenih paprika.

Domaća, sveža mast je najbolji izbor jer ima najizraženiji miris i najprirodniji ukus, ali i kupovna mast za kuvanje može sasvim lepo da posluži. Dodaje se u maloj količini, a razlika se oseti već posle prvog zalogaja – meso postaje mekše, punijeg ukusa i manje se suši tokom termičke obrade.

Višenamenski dodatak: Poboljšava ne samo mleveno meso već i druge vrste smesa

Ovaj trik nije rezervisan isključivo za jela od mlevene junetine ili svinjetine. Mast možete dodati i u smesu za riblje kotlete kako biste dobili sočniju teksturu i intenzivniju aromu koja će se savršeno uklopiti s ribljim mesom.

Male količine masti doprinose ravnomernom pečenju i sprečavaju isušivanje, čineći svako jelo mekanijim i ukusnijim. Zato je ovaj sastojak tajna mnogih kuvara – jednostavan, pristupačan i neverovatno efikasan.

Autor: Jovana Nerić