AKTUELNO

Lifestyle

Domaćice, pažljivo čitajte: Tajni sastojak koji mleveno meso čini sočnijim i neodoljivo ukusnim

Izvor: Pink.rs/24sedam, Foto: Pixabay.com ||

Mleveno meso je temelj mnogih domaćih recepata, ali istina je da njegova tekstura i ukus u velikoj meri zavise od načina pripreme. Iako postoje bezbrojne ideje kako ga unaprediti – od dodatka putera do rendanog krompira – samo jedan sastojak ima moć da obogati i sočnost i aromu bez mnogo truda.

Reč je o masti, sastojku koji se godinama koristi u tradicionalnoj kuhinji i koji je, uprkos modernim trendovima, ostao nezamenljiv kada je u pitanju savršeno mleveno meso.

Domaća ili kupovna mast: Prirodni pojačivač ukusa koji donosi dubinu i sočnost

Svinjska mast ne samo da omekšava strukturu mesa već mu daje i karakterističnu, bogatu aromu koja se ističe u jelima poput ćufti, faširanih šnicli ili punjenih paprika.

Domaća, sveža mast je najbolji izbor jer ima najizraženiji miris i najprirodniji ukus, ali i kupovna mast za kuvanje može sasvim lepo da posluži. Dodaje se u maloj količini, a razlika se oseti već posle prvog zalogaja – meso postaje mekše, punijeg ukusa i manje se suši tokom termičke obrade.

Višenamenski dodatak: Poboljšava ne samo mleveno meso već i druge vrste smesa

Ovaj trik nije rezervisan isključivo za jela od mlevene junetine ili svinjetine. Mast možete dodati i u smesu za riblje kotlete kako biste dobili sočniju teksturu i intenzivniju aromu koja će se savršeno uklopiti s ribljim mesom.

Male količine masti doprinose ravnomernom pečenju i sprečavaju isušivanje, čineći svako jelo mekanijim i ukusnijim. Zato je ovaj sastojak tajna mnogih kuvara – jednostavan, pristupačan i neverovatno efikasan.

Autor: Jovana Nerić

#Ukusno

#mleveno meso

#neodoljivo

#sočno

#tajni sastojak

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Dodajte uvek 1 tajni sastojak u mleveno meso, učiniće vaše punjene paprike ili ćufte čudesno ukusnim i sočnijim

Lifestyle

Dodajte ovaj tajni sastojak za savršeno mleveno meso: Jeftino i jednostavno, a ukus neverovatan

Lifestyle

Dodajte uvek ovaj tajni sastojak u mleveno meso: Bilo da pravite sarmu, ćufte ili punite paprike, napraviće čudo

Lifestyle

U mleveno meso uvek dodajte 1 namirnicu: Bilo da pravite ćufte ili punite paprike, napraviće čuda

Lifestyle

Tajni sastojak uz koji mleveno meso nikad neće biti suvo

Lifestyle

Ako je mleveno meso previše masno, dodajte samo malo ove namirnice i biće savršenog ukusa