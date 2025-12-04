Posna trpeza: jednostavno jelo koje greje dušu tokom posta

Post nije samo odricanje, već prilika da se okrenemo zdravijoj, jednostavnijoj i iskrenijoj hrani. Posna jela mogu biti jednako ukusna i bogata kao i ona „mrsna“, a uz malo mašte pretvaraju se u pravi praznik za stomak i dušu.

Tokom posta mnogi misle da je izbor hrane ograničen, ali zapravo posna kuhinja nudi obilje kreativnih rešenja. Povrće, žitarice, mahunarke i voće postaju glavne zvezde na trpezi, a uz malo začina i ljubavi pretvaraju se u jela koja greju i telo i srce.

Jedan od klasika je posni grašak na vodi – jednostavan, lagan i hranljiv obrok. Umesto masnoća, koristi se prirodna slast povrća, a začini poput lovora i belog luka daju mu dubinu ukusa. Ovo jelo podseća da hrana ne mora biti komplikovana da bi bila dobra.

Posna trpeza je i prilika da se setimo tradicije. Nekada su se u vreme posta spremale supe od povrća, pite sa prazilukom, pa čak i kolači od jabuka bez mleka i jaja. Sve to pokazuje da post nije gladovanje, već povratak jednostavnosti i zahvalnosti.

Uz ovakva jela, post postaje vreme kada se telo odmara, a duša puni snagom. Posna hrana nas podseća da je skromnost često najukusnija.

Autor: Dalibor Stankov