Posni ručak: Krem čorba od šampinjona i krompira

Tokom sezone posta mnogi traže ideje za lagane, ukusne i hranljive obroke koji ne sadrže namirnice životinjskog porekla.
Posni ručak ne mora da bude jednoličan – uz malo mašte može da postane prava gozba. Jedan od takvih recepata je krem čorba od šampinjona i krompira: jednostavna za pripremu, zasitna i savršena da ugreje i okupi porodicu oko stola.
Potrebni sastojci
- 600 g krompira
- 400 g šampinjona
- 1 veća glavica crnog luka
- 1 struk praziluka
- 1 šargarepa
- začin od povrća, so, biber
- peršun, lovorov list
- 1 kašika brašna ili gustina
Priprema
Prodinstajte na malo vode sitno iseckan luk i praziluk.
Dodajte krompir isečen na kockice i šargarepu na kolutove, pa začinite. Nalijte vodu da povrće ogrezne.
Ubacite lovorov list i kuvajte dok povrće ne omekša.
Dodajte šampinjone isečene na listiće i kuvajte još oko 30 minuta.
Izvadite lovorov list, pa štapnim mikserom izmiksajte čorbu da postane kremasta.
Razmutite brašno u malo hladne vode i dodajte u čorbu. Kuvajte još 5 minuta da se zgusne.
Pospite svežim peršunom i poslužite toplo.
Zašto je ovo idealan posni ručak?
Bez namirnica životinjskog porekla – potpuno prilagođeno postu.
Hranljivo i zasitno – krompir i pečurke daju energiju, a povrće vitamine.
Jednostavno za pripremu – sve se sprema u jednom loncu, bez komplikacija.
Može da se kombinuje – uz posni hleb, salatu od kupusa ili turšiju.
Autor: Dalibor Stankov