Posni ručak: Krem čorba od šampinjona i krompira

Tokom sezone posta mnogi traže ideje za lagane, ukusne i hranljive obroke koji ne sadrže namirnice životinjskog porekla.

Posni ručak ne mora da bude jednoličan – uz malo mašte može da postane prava gozba. Jedan od takvih recepata je krem čorba od šampinjona i krompira: jednostavna za pripremu, zasitna i savršena da ugreje i okupi porodicu oko stola.

Potrebni sastojci

- 600 g krompira

- 400 g šampinjona

- 1 veća glavica crnog luka

- 1 struk praziluka

- 1 šargarepa

- začin od povrća, so, biber

- peršun, lovorov list

- 1 kašika brašna ili gustina

Priprema

Prodinstajte na malo vode sitno iseckan luk i praziluk.

Dodajte krompir isečen na kockice i šargarepu na kolutove, pa začinite. Nalijte vodu da povrće ogrezne.

Ubacite lovorov list i kuvajte dok povrće ne omekša.

Dodajte šampinjone isečene na listiće i kuvajte još oko 30 minuta.

Izvadite lovorov list, pa štapnim mikserom izmiksajte čorbu da postane kremasta.

Razmutite brašno u malo hladne vode i dodajte u čorbu. Kuvajte još 5 minuta da se zgusne.

Pospite svežim peršunom i poslužite toplo.

Zašto je ovo idealan posni ručak?

Bez namirnica životinjskog porekla – potpuno prilagođeno postu.

Hranljivo i zasitno – krompir i pečurke daju energiju, a povrće vitamine.

Jednostavno za pripremu – sve se sprema u jednom loncu, bez komplikacija.

Može da se kombinuje – uz posni hleb, salatu od kupusa ili turšiju.

Autor: Dalibor Stankov