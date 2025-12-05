Posne pljeskavice od leblebija: Zdrava bomba proteina koja osvaja trpezu tokom posta!

U danima posta mnogi traže jela koja su i ukusna i zasitna, a bez mesa i mlečnih proizvoda.

Pljeskavice od leblebija – poznate i kao falafel – donose egzotičan ukus, hrskavu teksturu i obilje hranljivih materija.

Zašto baš leblebije?

Leblebije su bogate biljnim proteinima, vlaknima i mineralima, pa su idealna zamena za meso u vreme posta. Osim što su hranljive, lako se kombinuju sa povrćem i začinima, pa od njih nastaju pljeskavice koje su hrskave spolja, a mekane iznutra.

Recept: Posne pljeskavice od leblebija

Sastojci:

300 g leblebija (kuvanih ili iz konzerve)

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

1 šargarepa

2 kašike brašna

peršun, so, biber, kumin po ukusu

malo ulja za pečenje

Priprema:

Leblebije, luk, beli luk i šargarepu samleti u blenderu ili štapnim mikserom.

Dodati brašno i začine, pa dobro izmešati da se dobije smesa koja se ne raspada.

Oblikovati pljeskavice ili kuglice.

Peći u rerni na 200°C oko 20 minuta ili pržiti na malo ulja dok ne porumene.

Kako poslužiti?

Pljeskavice od leblebija najbolje idu uz svežu salatu, hleb ili posni sos od tahinija. Mogu se poslužiti kao glavno jelo, ali i kao brza užina.

Nutritivna vrednost

Ove pljeskavice nisu samo ukusne – one su i prava nutritivna bomba. Bogate su biljnim proteinima, pa pružaju energiju i sitost, dok začini poput kumina i belog luka daju poseban miris i aromu.

Autor: Dalibor Stankov