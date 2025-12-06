POSNI RUČAK ZA 200 DINARA: Evo kako da ZA MANJE OD 20 MINUTA od tunjevine iz konzerve napravite obrok za celu porodicu!

Sezona posta donosi pitanje – šta spremiti brzo, jeftino i ukusno? Ako mislite da posni ručak mora biti komplikovan i skup, varate se.
Tunjevina iz konzerve, uz par osnovnih namirnica, može da postane pravo rešenje za brz obrok.
Recept – posna pasta sa tunjevinom
- 1 konzerva tunjevine u sopstvenom soku
- 250 g testenine (posne)
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- malo maslinovog ulja
- peršun ili bosiljak za svežinu
Priprema:
Skuvajte testeninu u posoljenoj vodi. Na maslinovom ulju propržite sitno seckan crni i beli luk, dodajte tunjevinu i kratko promešajte. Ubacite testeninu, začinite peršunom ili bosiljkom i poslužite toplo.
Za manje od 20 minuta dobijate ukusan, posan i jeftin ručak koji će zasititi celu porodicu.
Autor: Dalibor Stankov