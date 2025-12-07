AKTUELNO

Posna palenta na neobičan način: hrskavi štapići za doručak ili užinu

Palenta je tradicionalno jelo koje se najčešće jede kao kaša, ali uz malo mašte može postati prava poslastica.

Umesto da je poslužite u tanjiru, probajte da je pretvorite u hrskave štapiće od palente – savršene za doručak, užinu ili kao posni finger food.

Recept: Hrskavi štapići od palente

Sastojci:

200 g palente

600 ml vode

2 kašike maslinovog ulja

1 čen belog luka (sitno iseckan)

1 kašičica suvog origana ili ruzmarina

So i biber po ukusu

Susam ili lanene semenke za posipanje

Priprema:

U šerpi zagrejati vodu sa malo soli.

Dodati palentu uz stalno mešanje i kuvati dok ne postane gusta.

Umešati maslinovo ulje, beli luk i začine.

Vruću palentu izliti u plitku tepsiju obloženu papirom za pečenje i poravnati.

Ostaviti da se ohladi i stegne (oko 1 sat).

Iseći na štapiće ili kockice, posuti semenkama i peći u rerni na 200°C oko 20 minuta dok ne postanu hrskavi.

Rezultat: spolja hrskavi, unutra mekani štapići od palente – neobičan i ukusan posni doručak koji se jede rukama i izgleda kao moderna grickalica.

Autor: Dalibor Stankov

