Posna palenta na neobičan način: hrskavi štapići za doručak ili užinu

Palenta je tradicionalno jelo koje se najčešće jede kao kaša, ali uz malo mašte može postati prava poslastica.
Umesto da je poslužite u tanjiru, probajte da je pretvorite u hrskave štapiće od palente – savršene za doručak, užinu ili kao posni finger food.
Recept: Hrskavi štapići od palente
Sastojci:
200 g palente
600 ml vode
2 kašike maslinovog ulja
1 čen belog luka (sitno iseckan)
1 kašičica suvog origana ili ruzmarina
So i biber po ukusu
Susam ili lanene semenke za posipanje
Priprema:
U šerpi zagrejati vodu sa malo soli.
Dodati palentu uz stalno mešanje i kuvati dok ne postane gusta.
Umešati maslinovo ulje, beli luk i začine.
Vruću palentu izliti u plitku tepsiju obloženu papirom za pečenje i poravnati.
Ostaviti da se ohladi i stegne (oko 1 sat).
Iseći na štapiće ili kockice, posuti semenkama i peći u rerni na 200°C oko 20 minuta dok ne postanu hrskavi.
Rezultat: spolja hrskavi, unutra mekani štapići od palente – neobičan i ukusan posni doručak koji se jede rukama i izgleda kao moderna grickalica.
Autor: Dalibor Stankov