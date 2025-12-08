Posna večera za lagan i zdrav kraj dana

Kada razmišljamo o laganoj večeri tokom posta ili jednostavno želimo zdrav obrok bez mesa i mlečnih proizvoda, posna jela nude mnogo kreativnih i ukusnih rešenja.

Umesto teških kombinacija, najbolje je odlučiti se za jednostavne, hranljive i brze recepte koji ne opterećuju organizam, a istovremeno donose osećaj sitosti.

Predlog menija

Krem čorba od paradajza – priprema se od pasiranog paradajza, belog luka, malo brašna i začina. Laka je, a bogata ukusom.

Salata od krastavca, paradajza i rukole – osvežava i unosi vlakna, vitamine i minerale.

Integralni hleb ili pita na vodi – jednostavan dodatak koji upotpunjuje obrok.

Ovakva kombinacija je idealna za laganu večeru, jer obezbeđuje balans proteina, vlakana i zdravih ugljenih hidrata, a ne opterećuje stomak pred spavanje.

Zašto je ovo dobar izbor?

Lako se priprema – sve je gotovo za manje od 30 minuta.

Nutritivno bogato – povrće i integralni hleb obezbeđuju energiju i vlakna.

Prilagođeno postu – nema mesa, mlečnih proizvoda ni jaja.

Autor: Dalibor Stankov