Nećete verovati koliko je jednostavan Posni čokoladni kolač – gotov za pola sata!

Dok mnogi misle da je priprema kolača bez mleka i jaja komplikovana, ovaj posni čokoladni kolač dokazuje suprotno. Brz, ukusan i mekan, savršen je za dane posta ili kada želite lagan desert koji se sprema za manje od pola sata.
Recept za Posni čokoladni kolač
Sastojci:
2 šolje brašna
1 šolja šećera
1 šolja gazirane mineralne vode
1/2 šolje ulja
2 kašike kakao praha
1 prašak za pecivo
1 vanilin šećer
Po želji: seckani orasi, suvo grožđe ili rendana jabuka
Priprema:
U činiji pomešajte brašno, šećer, kakao i prašak za pecivo.
Dodajte ulje i mineralnu vodu, pa sve dobro sjedinite da dobijete glatku smesu.
Po želji umešajte orašaste plodove ili voće.
Sipajte smesu u podmazan pleh i pecite na 180°C oko 30 minuta.
Kada se kolač ohladi, pospite ga prah šećerom ili prelijte posnim čokoladnim prelivom.
Zašto je savršen?
Gotov za manje od pola sata.
Posan i lagan – nema mleka ni jaja.
Može se prilagoditi dodacima po ukusu.
Autor: Dalibor Stankov