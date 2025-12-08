AKTUELNO

Nećete verovati koliko je jednostavan Posni čokoladni kolač – gotov za pola sata!

Dok mnogi misle da je priprema kolača bez mleka i jaja komplikovana, ovaj posni čokoladni kolač dokazuje suprotno. Brz, ukusan i mekan, savršen je za dane posta ili kada želite lagan desert koji se sprema za manje od pola sata.

Recept za Posni čokoladni kolač

Sastojci:

2 šolje brašna

1 šolja šećera

1 šolja gazirane mineralne vode

1/2 šolje ulja

2 kašike kakao praha

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

Po želji: seckani orasi, suvo grožđe ili rendana jabuka

Priprema:

U činiji pomešajte brašno, šećer, kakao i prašak za pecivo.

Dodajte ulje i mineralnu vodu, pa sve dobro sjedinite da dobijete glatku smesu.

Po želji umešajte orašaste plodove ili voće.

Sipajte smesu u podmazan pleh i pecite na 180°C oko 30 minuta.

Kada se kolač ohladi, pospite ga prah šećerom ili prelijte posnim čokoladnim prelivom.

Zašto je savršen?

Gotov za manje od pola sata.

Posan i lagan – nema mleka ni jaja.

Može se prilagoditi dodacima po ukusu.

Autor: Dalibor Stankov

