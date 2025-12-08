AKTUELNO

Lifestyle

Miris iz rerne: Posni doručak koji će vas oduševiti – brza pita sa povrćem

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Posni doručak može biti i topao, mirisan i zasitan. Jedan od najlepših izbora je posna pita sa povrćem, koja se sprema brzo, a peče u rerni dok vi završavate jutarnje obaveze.

Potrebni sastojci:

500 g tankih kora za pitu (posnih)

2 veće šargarepe

1 tikvica

200 g spanaća (svežeg ili blanširanog)

1 glavica crnog luka

100 ml maslinovog ulja

So, biber, susam po ukusu

Priprema:

Luk sitno iseckajte i propržite na malo ulja. Dodajte rendanu šargarepu i tikvicu, pa kratko dinstajte.

Ubacite spanać, začinite solju i biberom, pa ostavite da se fil prohladi.

Kore za pitu premažite uljem, fil rasporedite i urolajte.

Poređajte u pleh, premažite ostatkom ulja i pospite susamom.

Pecite u rerni na 200°C oko 25 minuta, dok ne porumeni.

Zašto je savršen doručak?

Topao i zasitan – povrće daje energiju i vlakna.

Posan i zdrav – bez mlečnih proizvoda i mesa.

Praktičan – može se spremiti unapred i podgrejati ujutru.

Autor: Dalibor Stankov

#Lifestyle

#Pita sa povrćem

#Recept

#Rerna

#Zdravlje

#posni doručak

POVEZANE VESTI

Lifestyle

OVAJ POSNI SPECIJAL ĆE VAS ODUŠEVITI! Pilav sa pečurkama i prazilukom - lagano, zdravo i drugačije!

Lifestyle

Najbolji doručak koji se brzo se pravi i još brže jede, savršeno ukusna i sočna posna proja

Lifestyle

POSNI RUČAK ZA 200 DINARA: Evo kako da ZA MANJE OD 20 MINUTA od tunjevine iz konzerve napravite obrok za celu porodicu!

Lifestyle

MEKANA I VAZDUŠASTA ŠPANSKA PITA: Specijalitet koji uspeva baš svaki put, a i sastojci su jeftini

Lifestyle

Nećete verovati koliko je jednostavan Posni čokoladni kolač – gotov za pola sata!

Lifestyle

Ovako su ga od davnina spremale naše bake: Najbolji posni pasulj