Miris iz rerne: Posni doručak koji će vas oduševiti – brza pita sa povrćem

Posni doručak može biti i topao, mirisan i zasitan. Jedan od najlepših izbora je posna pita sa povrćem, koja se sprema brzo, a peče u rerni dok vi završavate jutarnje obaveze.

Potrebni sastojci:

500 g tankih kora za pitu (posnih)

2 veće šargarepe

1 tikvica

200 g spanaća (svežeg ili blanširanog)

1 glavica crnog luka

100 ml maslinovog ulja

So, biber, susam po ukusu

Priprema:

Luk sitno iseckajte i propržite na malo ulja. Dodajte rendanu šargarepu i tikvicu, pa kratko dinstajte.

Ubacite spanać, začinite solju i biberom, pa ostavite da se fil prohladi.

Kore za pitu premažite uljem, fil rasporedite i urolajte.

Poređajte u pleh, premažite ostatkom ulja i pospite susamom.

Pecite u rerni na 200°C oko 25 minuta, dok ne porumeni.

Zašto je savršen doručak?

Topao i zasitan – povrće daje energiju i vlakna.

Posan i zdrav – bez mlečnih proizvoda i mesa.

Praktičan – može se spremiti unapred i podgrejati ujutru.

Autor: Dalibor Stankov