Miris iz rerne: Posni doručak koji će vas oduševiti – brza pita sa povrćem

Posni doručak može biti i topao, mirisan i zasitan. Jedan od najlepših izbora je posna pita sa povrćem, koja se sprema brzo, a peče u rerni dok vi završavate jutarnje obaveze.
Potrebni sastojci:
500 g tankih kora za pitu (posnih)
2 veće šargarepe
1 tikvica
200 g spanaća (svežeg ili blanširanog)
1 glavica crnog luka
100 ml maslinovog ulja
So, biber, susam po ukusu
Priprema:
Luk sitno iseckajte i propržite na malo ulja. Dodajte rendanu šargarepu i tikvicu, pa kratko dinstajte.
Ubacite spanać, začinite solju i biberom, pa ostavite da se fil prohladi.
Kore za pitu premažite uljem, fil rasporedite i urolajte.
Poređajte u pleh, premažite ostatkom ulja i pospite susamom.
Pecite u rerni na 200°C oko 25 minuta, dok ne porumeni.
Zašto je savršen doručak?
Topao i zasitan – povrće daje energiju i vlakna.
Posan i zdrav – bez mlečnih proizvoda i mesa.
Praktičan – može se spremiti unapred i podgrejati ujutru.
Autor: Dalibor Stankov