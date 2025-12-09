AKTUELNO

POSNA BAKLAVA KOJA OSVAJA: Niko neće verovati da je bez jaja i mleka!

Baklava je jedan od najomiljenijih kolača na Balkanu, a dobra vest je da postoji i posna verzija koja je jednako sočna, mirisna i bogata ukusom. Idealna je za vreme posta, ali i za sve koji žele laganiju poslasticu bez mlečnih proizvoda i jaja.

Sastojci:

500 g tankih kora za baklavu

300 g oraha (sitno mlevenih)

100 g suvog grožđa (po želji)

200 g šećera

150 ml ulja

1 kašičica cimeta

Za sirup:

500 g šećera

500 ml vode

1 limun (sok i par kolutova)

1 vanilin šećer

Priprema:

Koru stavite u pleh i premažite uljem.

Pospite mešavinom oraha, šećera, suvog grožđa i cimeta.

Redajte kore i fil dok ne potrošite materijal, završite korom.

Isecite baklavu na trouglove ili kocke, prelijte ostatkom ulja.

Pecite na 180°C oko 40 minuta dok ne porumeni.

U međuvremenu skuvajte sirup od vode, šećera, limuna i vanilin šećera.

Vruću baklavu prelijte hladnim sirupom i ostavite da upije.

Posna baklava je savršen izbor za prazničnu trpezu – bogata, mirisna i neodoljiva. Možete je poslužiti uz čaj ili kafu, a gosti će biti oduševljeni jer niko neće primetiti da je posna.

Autor: Dalibor Stankov

