POSNA BAKLAVA KOJA OSVAJA: Niko neće verovati da je bez jaja i mleka!

Baklava je jedan od najomiljenijih kolača na Balkanu, a dobra vest je da postoji i posna verzija koja je jednako sočna, mirisna i bogata ukusom. Idealna je za vreme posta, ali i za sve koji žele laganiju poslasticu bez mlečnih proizvoda i jaja.
Sastojci:
500 g tankih kora za baklavu
300 g oraha (sitno mlevenih)
100 g suvog grožđa (po želji)
200 g šećera
150 ml ulja
1 kašičica cimeta
Za sirup:
500 g šećera
500 ml vode
1 limun (sok i par kolutova)
1 vanilin šećer
Priprema:
Koru stavite u pleh i premažite uljem.
Pospite mešavinom oraha, šećera, suvog grožđa i cimeta.
Redajte kore i fil dok ne potrošite materijal, završite korom.
Isecite baklavu na trouglove ili kocke, prelijte ostatkom ulja.
Pecite na 180°C oko 40 minuta dok ne porumeni.
U međuvremenu skuvajte sirup od vode, šećera, limuna i vanilin šećera.
Vruću baklavu prelijte hladnim sirupom i ostavite da upije.
Posna baklava je savršen izbor za prazničnu trpezu – bogata, mirisna i neodoljiva. Možete je poslužiti uz čaj ili kafu, a gosti će biti oduševljeni jer niko neće primetiti da je posna.
Autor: Dalibor Stankov