Cicvara – staro srpsko jelo koje vraća miris detinjstva

U vremenu brzih obroka i modernih recepata, lako zaboravimo da su srpska tradicionalna jela nekada bila osnova svakodnevne ishrane. Cicvara je jedno od njih – jednostavna, hranljiva i kremasta, pripremana od osnovnih namirnica koje su uvek bile dostupne na selu: mleka, kukuruznog brašna, sira i kajmaka.

Naše bake su cicvaru spremale u velikim šerpama, a miris toplog kukuruznog brašna i sira širio se kućom. Jelo se jelo uz jogurt ili kiselo mleko, a često je bilo i glavni obrok posle napornog rada u polju. Danas, cicvara je pomalo zaboravljena, ali vraćanjem ovog recepta na trpezu unosimo deo kulturnog nasleđa i topline domaće kuhinje.

Recept za cicvaru (za 4 osobe)

Sastojci:

600 g kravljeg sira

200 g kozijeg sira

200 g kajmaka

3 dl vode

3 dl mleka

10 kašika kukuruznog brašna (belo ili žuto)

Priprema:

U činiji izmrvite kravlji i koziji sir, pa dodajte kajmak.

U šerpi prokuvajte mleko i vodu.

Postepeno dodajte smesu sira i kajmaka, mešajući neprestano oko 15 minuta dok voda ne ispari i masa ne postane gusta.

Dodajte kukuruzno brašno, kašiku po kašiku, uz stalno mešanje, dok cicvara ne dobije kremastu teksturu.

Poslužite toplo, uz jogurt ili kiselo mleko.

Autor: Dalibor Stankov