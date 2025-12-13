Preukusna proja sa sirom i jogurtom: recept 'na šolje' koji uvek uspeva!

Ova proja sa sirom i jogurtom je toliko mekana i izdašna da ćete je pojesti za tili čas! Priprema se „na šolje“, bez komplikovanog merenja, a rezultat je savršen doručak koji će oduševiti celu porodicu.

Sastojci (na šolje)

2 jaja

1 šolja kukuruznog brašna ili palente

1 šolja belog brašna

1 šolja jogurta

½ šolje ulja

½ šolje vode (obične ili kisele)

1 kesica praška za pecivo

½ kašičice soli

300 g sira

Priprema

Pomešajte kukuruzno i belo brašno sa praškom za pecivo i solju.

Dodajte jaja, jogurt, ulje i vodu, pa sve sjedinite varjačom ili mikserom.

U smesu umešajte izmrvljen sir.

Sipajte u podmazan i brašnom posut pleh ili kalupe za projice.

Pecite u zagrejanoj rerni na 220°C oko 25–30 minuta.

Saveti za savršenu proju

Koristite istu šolju (200 ml) za sve sastojke.

Ne preterujte sa mućenjem – mešajte samo dok se sve ne spoji.

Rernu obavezno zagrejte pre pečenja.

Ako je sir previše vlažan, ocedite ga da smesa ne bude tečna.

Uz ovaj recept „na šolje“, proja sa sirom i jogurtom uvek će biti mekana, sočna i vazdušasta. Savršena za doručak ili brzu užinu – pripremite se da vam svi traže recept!

Autor: Dalibor Stankov