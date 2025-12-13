Najsočniji posni kuglof: kolač koji uvek uspeva!

Posni kolači ne moraju da budu dosadni – dokaz za to je ovaj kuglof! Mekan, sočan i prepun ukusa, pravi se bez mleka i jaja, pa je idealan za vreme posta, ali i za sve koji vole lagane i veganske deserte.
Sastojci za testo
800 g brašna
400 g šećera
2 čaše vode
3 kašike jabukovog sirćeta
100 g kakao praha
2 kesice vanilin šećera
2 kašičice sode bikarbone
prstohvat soli
Glazura
220 g šećera u prahu
60 g kakao praha
20 g ulja
60 g vode
Priprema
U činiji pomešajte brašno, šećer, kakao, sodu bikarbonu, vanilin šećer i so.
Dodajte vodu i jabukovo sirće, pa sve dobro sjedinite.
Sipajte smesu u kalup za kuglof i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40 minuta.
Za glazuru pomešajte šećer u prahu, kakao, ulje i vodu, pa kuvajte dok se ne zgusne.
Prelijte kuglof glazurom i ostavite da se ohladi.
Saveti za savršen posni kuglof
Ako želite bogatiji ukus, dodajte suvo voće, orahe ili kokos.
Koristite biljno mleko umesto vode za kremastiju teksturu.
Kuglof je odličan i kao slavski kolač ili desert uz kafu.
Posni kuglof je dokaz da i bez mlečnih proizvoda i jaja možete napraviti desert koji je mekan, sočan i neodoljiv. Jednostavan za pripremu, a dovoljno efektan da postane zvezda svake trpeze.
Autor: Dalibor Stankov