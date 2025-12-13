Najsočniji posni kuglof: kolač koji uvek uspeva!

Posni kolači ne moraju da budu dosadni – dokaz za to je ovaj kuglof! Mekan, sočan i prepun ukusa, pravi se bez mleka i jaja, pa je idealan za vreme posta, ali i za sve koji vole lagane i veganske deserte.

Sastojci za testo

800 g brašna

400 g šećera

2 čaše vode

3 kašike jabukovog sirćeta

100 g kakao praha

2 kesice vanilin šećera

2 kašičice sode bikarbone

prstohvat soli

Glazura

220 g šećera u prahu

60 g kakao praha

20 g ulja

60 g vode

Priprema

U činiji pomešajte brašno, šećer, kakao, sodu bikarbonu, vanilin šećer i so.

Dodajte vodu i jabukovo sirće, pa sve dobro sjedinite.

Sipajte smesu u kalup za kuglof i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40 minuta.

Za glazuru pomešajte šećer u prahu, kakao, ulje i vodu, pa kuvajte dok se ne zgusne.

Prelijte kuglof glazurom i ostavite da se ohladi.

Saveti za savršen posni kuglof

Ako želite bogatiji ukus, dodajte suvo voće, orahe ili kokos.

Koristite biljno mleko umesto vode za kremastiju teksturu.

Kuglof je odličan i kao slavski kolač ili desert uz kafu.

Posni kuglof je dokaz da i bez mlečnih proizvoda i jaja možete napraviti desert koji je mekan, sočan i neodoljiv. Jednostavan za pripremu, a dovoljno efektan da postane zvezda svake trpeze.

Autor: Dalibor Stankov