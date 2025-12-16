Recept za NAJBRŽE POSNE PALAČINKE: Mekše su od klasičnih i gotove za 5 minuta - TRIK je u OVOM SASTOJKU

Ako mislite da posne palačinke nikada ne mogu biti mekane, elastične i savršeno ukusne - vreme je da vas razuverimo!

Ovaj recept bez jaja i mleka postao je hit na društvenim mrežama zato što uspeva baš svakome, a tajna je u jednostavnom sastojku koji sve menja.

Posne palačinke se prave od samo nekoliko namirnica koje svako već ima kod kuće, a trik je da u smesu, pored tople vode, dodate i mineralnu. Ona testu daje elastičnost i čini da se palačinke ne lepe, već da klize po tiganju.

Palačinke napravljene po ovom receptu su idealne za vreme posta, ali i za sve koji izbegavaju mlečne proizvode ili jaja, a ukus je toliko dobar da većina ljudi uopšte ne primeti da su posne! Možete ih puniti džemom, kremom od kakaa, orasima, posnim eurokremom, ili napraviti slane varijante sa pečenom paprikom ili ajvarom.

Recept za najbrže posne palačinke

Sastojci:

500 ml tople vode

500 ml kisele vode

500 g brašna

kesica praška za pecivo

1 kašičica sode bikarbone

1 supena kašika šećera

malo soli

6 kašika ulja

Priprema:

Pomešajte sve suve sastojke - brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, šećer i malo soli, pa dodajte toplu vodu, kiselu vodu i ulje i sve lepo sjedinite tako da nema grudvica.

Tiganj premažite uljem, pa pecite palačinke na uobičajen način. Filujte ih posnim namazom po želji.

Autor: S.M.