ZDRAVLJE IZ DOMAĆE KUHINJE: 10 supernamirnica koje morate probati!

Srpski nutricionisti otkrivaju koje lokalne namirnice su pravi saveznici energije, vitalnosti i dobrog osećaja

Kada se pomene superhrana, većina prvo pomisli na egzotične namirnice poput čia semenki, spiruline ili goji bobica. Ipak, nutricionisti ističu da se prave nutritivne bombe često nalaze upravo na našim pijacama, u domaćim baštama i tradicionalnoj kuhinji.

Donosimo vam vodič kroz najbolje domaće supernamirnice koje srpski stručnjaci za ishranu zaista preporučuju – i koje često nepravedno zanemarujemo.

1. Orasi – hrana za mozak Bogati su omega-3 masnim kiselinama, vitaminom E i antioksidansima. Nutricionisti ih preporučuju za bolju koncentraciju, pamćenje i zdravlje srca. Dovoljna je mala šaka dnevno.

2. Kupus – prirodni probiotik Fermentisan kupus je izuzetno dobar za digestivni sistem. Pomaže radu creva, jača imunitet i bogat je vitaminom C – posebno zimi.

3. Pasulj – biljni izvor snage Domaći pasulj je bogat vlaknima, proteinima i gvožđem. Duže drži sitost i pomaže u regulaciji šećera u krvi.

4. Med – prirodni eliksir Domaći med ima antibakterijska svojstva i često se preporučuje kao prirodna pomoć kod pada imuniteta i umora. Najbolje ga je konzumirati ujutru, sa mlakom vodom.

5. Beli luk – čuvar zdravlja Poznat kao prirodni antibiotik, beli luk pomaže u borbi protiv infekcija, snižava krvni pritisak i jača odbrambene mehanizme organizma.

6. Jabuke – voće dostupno svima Jabuke su bogate vlaknima, posebno pektinom, koji povoljno utiče na varenje i zdravlje srca. Nutricionisti savetuju jednu do dve jabuke dnevno.

7. Heljda – zlato za digestivni sistem Bez glutena, bogata proteinima i mineralima, heljda je odličan izbor za one koji žele zdravu i laganu ishranu.

8. Spanać – prirodni izvor gvožđa Osim gvožđa, spanać sadrži vitamine A, C i K, koji doprinose jačanju imuniteta i zdravlju kostiju.

9. Šljive – saveznik probave Sveže ili suve, šljive pomažu radu creva i bogate su antioksidansima koji štite organizam od slobodnih radikala.

10. Kiselo mleko i jogurt – osnova zdrave ishrane Domaći fermentisani mlečni proizvodi doprinose zdravoj crevnoj flori i jačanju imuniteta.

Zašto birati domaće namirnice?

Nutricionisti ističu da su lokalne namirnice često nutritivno bogatije, svežije i prilagođenije našem podneblju i načinu života. Umesto skupih egzotičnih proizvoda, često je dovoljno vratiti se osnovama.

Zdravlje ne mora biti komplikovano – ponekad se krije upravo u tanjiru kakav su imali naši stari.

Autor: S.Paunović