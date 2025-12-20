RECEPT ZA POSNE ČUPAVCE: Preukusna poslastica koja nestaje u trenu

Ako tražite savršen desert za vreme posta, a da ne izgubite bogat ukus na koji ste navikli, posni čupavci su pravo rešenje. Mekani, sočni i puni ukusa, ovi kolači često nadmaše i klasičnu verziju.
Zašto su posebni?
Tajna je u vazdušastom biskvitu koji se, zahvaljujući kombinaciji ulja i vode, savršeno upija u čokoladnu glazuru i ostaje mekan danima. Dodavanje džema od kajsije daje posebnu aromu i mekoću.
Potrebni sastojci
Za biskvit:
400 ml vode (može i gazirana)
300 g brašna (tip 400)
250 g šećera
150 ml ulja
3 kašike džema od kajsije
1 kesica praška za pecivo
2 kašike kakao praha
Za glazuru:
150 g posne čokolade za kuvanje
150 g posnog margarina
100 ml vode
100 g šećera
200 g kokosovog brašna
Priprema korak po korak
Uključite rernu na 200°C.
Pomešajte brašno, šećer, prašak za pecivo i kakao. Dodajte vodu, ulje i džem, pa sjedinite smesu.
Izlijte u pleh (30×20 cm) obložen papirom za pečenje i pecite 20–25 minuta. Proverite čačkalicom.
Ohladite biskvit i isecite na kocke.
Za glazuru: u šerpi sjedinite vodu, šećer, margarin i čokoladu. Mešajte dok ne postane glatko.
Svaku kocku umočite u glazuru, pa uvaljajte u kokos.
Poslastica za svaku priliku
Ovi posni čupavci nisu samo desert – oni su dokaz da i u vreme posta možete uživati u vrhunskim ukusima. Brzi su za pripremu, ne zahtevaju skupe sastojke i nestaju sa tanjira u rekordnom roku.
Autor: Dalibor Stankov