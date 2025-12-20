RECEPT ZA POSNE ČUPAVCE: Preukusna poslastica koja nestaje u trenu

Ako tražite savršen desert za vreme posta, a da ne izgubite bogat ukus na koji ste navikli, posni čupavci su pravo rešenje. Mekani, sočni i puni ukusa, ovi kolači često nadmaše i klasičnu verziju.

Zašto su posebni?

Tajna je u vazdušastom biskvitu koji se, zahvaljujući kombinaciji ulja i vode, savršeno upija u čokoladnu glazuru i ostaje mekan danima. Dodavanje džema od kajsije daje posebnu aromu i mekoću.

Potrebni sastojci

Za biskvit:

400 ml vode (može i gazirana)

300 g brašna (tip 400)

250 g šećera

150 ml ulja

3 kašike džema od kajsije

1 kesica praška za pecivo

2 kašike kakao praha

Za glazuru:

150 g posne čokolade za kuvanje

150 g posnog margarina

100 ml vode

100 g šećera

200 g kokosovog brašna

Priprema korak po korak

Uključite rernu na 200°C.

Pomešajte brašno, šećer, prašak za pecivo i kakao. Dodajte vodu, ulje i džem, pa sjedinite smesu.

Izlijte u pleh (30×20 cm) obložen papirom za pečenje i pecite 20–25 minuta. Proverite čačkalicom.

Ohladite biskvit i isecite na kocke.

Za glazuru: u šerpi sjedinite vodu, šećer, margarin i čokoladu. Mešajte dok ne postane glatko.

Svaku kocku umočite u glazuru, pa uvaljajte u kokos.

Poslastica za svaku priliku

Ovi posni čupavci nisu samo desert – oni su dokaz da i u vreme posta možete uživati u vrhunskim ukusima. Brzi su za pripremu, ne zahtevaju skupe sastojke i nestaju sa tanjira u rekordnom roku.

