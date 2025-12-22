Prazničnu trpezu nemoguće je zamisli bez nje: Originalni recept za rusku salatu

Ruska salata je apsolutni klasik. Iako svi imamo svoju verziju, na ruskom portalu „Eda“ nedavno se pojavio recept za rusku salatu za koji tvrde da je autentičan.

Donosimo vam originalne sastojke i tajnu pripreme prave ruske salate, uključujući recept za domaći majonez, koji joj daje taj neponovljivi ukus.

Sastojci:

500 gr krompira

300 gr mesa

200 gr kiselih krastavčića

2 šargarepe

4 jaja

200 gr konzerviranog zelenog graška

1 glavica luka

1 kašika senfa

1 žumance

1 kašika sirćeta

300 ml biljnog ulja

So (po želji)

Priprema:

Skuvajte krompir, meso, šargarepu i jaja.

Iseckajte na manje kockice.

Iseckajte krastavce i luk i dodajte povrću.

Dodajte grašak.

Napravite majonez, evo i kako:

Sipajte senf, so i žumance u duboku posudu i tucite mikserom. Dok miksirate dodajte malo ulja i sirćeta. Ne prestajte dok majonez ne dobije željenu gustinu.

Sada sve sastojke ruske salate pomešajte sa majonezom. Prijatno!

Ključna razlika: Zbog čega je domaći majonez neophodan

Ovaj autentični recept za rusku salatu naglašava izradu domaćeg majoneza i to nije slučajno. Pravljenje majoneza od žumanceta, senfa, ulja i sirćeta daje salati sasvim drugačiji karakter od industrijski proizvedene majoneze:

Domaći majonez ima puniji i svežiji ukus koji se prirodno slaže sa mesom i kiselim krastavčićima.

Domaća verzija je obično gušća, što sprečava da salata bude vodenasta i osigurava da svi sastojci budu kompaktno vezani.

Ako želite da osetite pravi, originalan ukus ruske salate, ne preskačite ovaj korak!

Ovaj originalni recept za rusku salatu donosi vam ne samo savršeno izbalansirane sastojke (sa mesom i lukom, kao što to Rusi rade), već i tajnu domaćeg majoneza koji pravi ogromnu razliku.

Bez ove salate je zaista nemoguće zamisliti prazničnu trpezu, a ovim autentičnim receptom ćete dokazati da ste pravi majstor kuhinje. Uživajte u pripremi, budite strpljivi prilikom mešanja majoneze, i pripremite se za najlepše komplimente.

Autor: Marija Radić