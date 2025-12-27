Ovako profesionalni kuvari pohuju mesto: Trik koji menja sve

Otkrijte neočekivan trik za savršeno pohovano meso. Uz samo malo omiljenog mlečnog proizvoda, korica ostaje hrskava i ne spada.

Pohovanje je za mnoge jedan od najzahtevnijih i najprljavijih kuhinjskih zadataka, ali to više nije slučaj! Jednostavnom, ali genijalnom metodom, ne samo da možete to brže obaviti, već i izbeći nered u kuhinji. Potrebno vam je samo nekoliko osnovnih alata: posuda za hranu sa poklopcem, šolja za mućenje jaja i malo prirodnog jogurta. Ovo poslednje je ključno, jer pomaže da se brašno savršeno prilepi za meso i da na kraju dobijete savršeno pohovano meso.

Zašto jogurt garantuje savršeno pohovano meso?

Postupak je jednostavan: prvo, stavite pripremljene kriške mesa u dobro zatvorenu posudu za hranu. Kašikom stavite 1-2 kašike prirodnog jogurta na vrh, zatim zatvorite posudu i dobro promućkajte. Zatim dodajte brašno, ponovo promućkajte, zatim umućeno jaje i na kraju prezle. Dobro promućkajte posudu za hranu posle svakog koraka kako bi prezle ravnomerno obložile meso. Kada završite, sve što treba da uradite je da stavite kriške u tiganj i pržite ih.

Možda zvuči kontraintuitivno da dodajete tečnost nečemu što treba da se prži u vrelom ulju, ali tajna je u količini i načinu primene. Ne radi se o potapanju mesa, već o finoj magli. Kada pripremite šnicle i uvaljate ih u prezle, uzmite bočicu sa raspršivačem (onu koju koristite za cveće ili ulje, naravno čistu) i blago poprskajte meso vodom neposredno pre nego što ga spustite u tiganj.

Ovaj postupak omogućava prezlama da se trenutno hidriraju taman toliko da se čvršće vežu za sloj jaja i brašna. Vlaga sprečava da ulje prodre duboko u unutrašnjost, pa ćete dobiti savršeno pohovano meso koje nije masno, već neverovatno hrskavo spolja, a sočno iznutra. Takođe, primetićete da se tokom jela korica ne odvaja, već ostaje kompaktna sa svakim zalogajem.

Profi kuvari koriste i trik sa kesom

Ako želite još jednostavnije rešenje, metod sa kesom bi mogao biti vaš izbor! Za ovo će vam biti potrebne tri čvrste, dobro zatvorene kese. Stavite brašno u prvu, umućeno jaje u drugu, a prezle u treću. Prvo stavite pripremljeno meso u kesu sa brašnom, zatvorite kesu i dobro je protresite. Zatim dodajte kesu sa jajima, a na kraju mrvice. Uverite se da su kese čvrsto zatvorene u svakom koraku, kako biste izbegli haos u kuhinji. Na kraju, sve što treba da uradite je da pržite meso.

Tri zlatna pravila za uspeh Pored trika sa jogurtom, da bi na kraju zaista dobili savršeno pohovano meso, obratite pažnju na još nekoliko detalja: Osušite meso pre paniranja: Pre nego što počnete proces, papirnim ubrusom upijte višak vlage sa sirovog mesa. Ovo je ključna podloga. Ne štedite na ulju: Šnicle moraju da plivaju u masnoći, nemojte ih samo „premazati“ dno tiganja. Temperatura ulja mora biti visoka pre ubacivanja mesa. Odmorite meso: Nakon prženja, ostavite šnicle na rešetki par minuta, a ne direktno na ubrusu, kako donja strana ne bi postala gnjecava od pare.

Autor: A.A.