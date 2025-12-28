Zašto nutricionisti stalno preporučuju losos: Riba sa velikim benefitima

Pun zdravih masti, proteina i vitamina – losos je jedna od najvažnijih namirnica za energiju, mozak i srce.

Losos se s razlogom smatra jednom od najzdravijih namirnica na svetu. Ova riba je bogata omega-3 masnim kiselinama, koje imaju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja srca, krvnih sudova i mozga. Redovno konzumiranje lososa može da smanji upalne procese u organizmu i doprinese boljoj koncentraciji i pamćenju.

Pored toga, losos je odličan izvor kvalitetnih proteina, koji su neophodni za izgradnju mišića, regeneraciju tela i dugotrajan osećaj sitosti. Upravo zato je čest izbor u ishrani ljudi koji vode računa o liniji, ali i o opštem zdravlju.

Losos sadrži i važne vitamine i minerale, poput vitamina D, B vitamina i selena, koji jačaju imunitet, podržavaju zdravlje kostiju i doprinose lepšem izgledu kože i kose. Zahvaljujući visokom nutritivnom kvalitetu, čak i manja porcija lososa donosi velike benefite za organizam.

Jednostavan za pripremu i izuzetno ukusan, losos je namirnica koja lako može postati redovan deo zdrave i uravnotežene ishrane – bez velikog odricanja, a sa mnogo koristi.

Autor: S.Paunović