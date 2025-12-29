Zima bez prehlade: Kako supe čuvaju telo i jačaju imunitet

Nisu samo ukusne – supe jačaju imunitet, hidriraju i pomažu telu da se izbori sa zimskim prehladama.

Supe su mnogo više od običnog jela – one su pravi zimski eliksir za telo i duh. Bogate su vitaminima i mineralima iz povrća, mesa ili ribe, a topla tečnost pomaže hidrataciji i olakšava varenje.

Tokom hladnih meseci, supa je idealan saveznik u borbi protiv prehlade i gripa, jer ojačava imuni sistem i pruža organizmu potrebnu energiju bez opterećivanja stomaka. Uz to, lagane su i niskokalorične, što ih čini savršenim izborom za sve koji žele da se hrane zdravo, a da se pritom osećaju toplo i zadovoljno. Obožavaju ih i deca i odrasli, te su idealan obrok tokom hladnih dana.

Jednostavne za pripremu i nutritivne – supe su jelo koje ne sme da fali u zimskom jelovniku.

Autor: S.Paunović