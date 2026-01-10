VITAMINSKA BOMBA NA TANJIRU: Hrskava salata od cvekle i šargarepe koja ide uz svako jelo!

Ako tražite savršen, osvežavajući prilog koji se priprema za manje od 10 minuta, ova salata od rendane cvekle i šargarepe je idealan izbor.

Savršeno se slaže sa mesom i ribom sa roštilja, a zbog bogatstva boja i tekstura, podjednako je privlačna i deci i odraslima.

Vreme pripreme:

Priprema: 10 minuta

Mariniranje: 15 minuta

Ukupno: 25 minuta

Težina: Veoma lako

Sastojci:

350 g sveže šargarepe (očišćene)

350 g sveže cvekle (očišćene)

2 manja crna luka ili ljutike (sitno naseckana)

2 kašičice semenki kima

2 kašike maslinovog ulja

1 kašika šerija ili sirćeta od crvenog vina

1 mala veza svežeg peršuna (grubo naseckanog)

Priprema:

1. Rendanje povrća

Šargarepu i cveklu grubo narendajte.

Mali savet: Preporučujemo da koristite gumene rukavice dok rendate cveklu kako vam ruke ne bi ostale ružičaste danima! Narendano povrće stavite u duboku činiju i dodajte sitno seckani luk.

2. Tostiranje kima

Semenke kima stavite u mali tiganj i kratko ih tostirajte na umerenoj vatri dok ne puste intenzivnu aromu. Pazite da ne zagore! Čim zamirišu, sklonite ih sa vatre i pospite preko povrća.

3. Začinjavanje i mariniranje

U činiju dodajte maslinovo ulje, sirće i naseckani peršun. Sve dobro promešajte. Ključ uspeha ove salate je u čekanju – ostavite je da se marinira najmanje 15 minuta pre posluživanja. Tako će povrće omekšati, a ukusi se savršeno prožeti.

Zašto ćete voleti ovaj recept?

Osim što je prava riznica vitamina, ova salata je veoma fleksibilna. Možete joj dodati šaku pečenih oraha ili malo kisele jabuke za dodatnu hrskavost. Idealna je kao lagani obrok ili kao bogat prilog uz nedeljni ručak.

Prijatno!

Autor: Dalibor Stankov