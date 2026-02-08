HLADAN KOLAČ OD PROSA I JABUKE: Zdrav i osvažavajući kolač za svaku priliku!

Lagani desert koji se pravi za samo 5 minuta, a topi se u ustima.

Ponekad je dovoljno nekoliko pažljivo odabranih sastojaka da običan dan pretvoriš u malu čaroliju. Ovaj kolač od prosa i jabuke savršen je primer – topi se u ustima, osvežava i ne opterećuje, a prava je zvezda svakog letnjeg stola. I najbolji deo? Priprema traje samo pet minuta, dok ostatak posla odradi frižider.

Za osnovu kolača koristi se mleveni proso koji, osim što daje blagu orašastu notu, čini desert hranljivim i laganim. Uz njega dolaze rendane jabuke, koje donose prirodnu slatkoću i sočnost. Dodaj malo šećera, vanilin šećer, cimet i maslinovo ulje, pa sve sjedini sa mlekom i bademom. Za one koji žele ekstra teksturu, možete ubaciti i celovit proso ili dodatno posuti mlevenim bademom.

Kada se smesa pripremi, sipa se u kalup i pritisne da lepo popuni površinu. Tada dolazi trenutak uživanja u drugom sloju – čokoladni nadev. Slatka pavlaka se lagano zagreje, pomeša sa crnom čokoladom i prelije preko smese od prosa i jabuka. Nakon što se kolač ohladi u frižideru, dobija se savršeno čvrst, ali topiv desert, spreman za serviranje.

Ovaj kolač je idealan za one koji žele lagan i osvežavajući desert, bez komplikovanih procesa pečenja i čekanja. Savršeno ide uz popodnevnu kafu, kao završetak laganog obroka, ili jednostavno kad poželiš malo slatkog zadovoljstva, ali bez osećaja težine u stomaku.

Autor: S.Paunović