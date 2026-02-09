Čizkejk torta iz snova: Kremasta, osvežavajuća i spremna za tren!

Najbrži recept za savršeni desert koji osvaja i oči i nepce – bez pečenja!

Ako želite da impresionirate bez dugog stajanja u kuhinji, ova čizkejk torta je pravi izbor. Lagana, kremasta i osvežavajuća, savršeno kombinuje hrskavu koricu od plazma keksa, nežni beli fil od krem sira i pavlake i sočni voćni sloj. Priprema je jednostavna, a rezultat je torta koju svi obožavaju.

Šta vam je potrebno:

Za biskvit koricu:

- 300 g plazma keksa- 150 g margarina (sobne temperature)- 150 g prah šećera- Sok od dve pomorandže ili 150 ml kupovnog soka

Za beli fil:

- 300 ml slatke pavlake- 100 g šećera u prahu- 500 g krem sira- 150 g kisele pavlake- 1 kesica želatina- 50 ml vode

Za voćni, crveni fil:

- 300 g voća po želji (ja sam pravila sa malinama)- 300 ml vode- 5 kašika šećera- 1 kesica želatina- 50 ml vode

Priprema:

Mikserom umutite margarin sa prah šećerom, dodajte mleveni keks i sok od pomorandže. Poravnajte koricu u obruču prečnika 26 cm i stavite u frižider dok pravite beli fil. Za fil, umutite slatku pavlaku, krem sir sa šećerom i kiselom pavlakom, a zatim dodajte rastopljen želatin. Sipajte fil preko kore i vratite u frižider.Voćni fil napravite tako što voće izblendate i skuvate sa vodom i šećerom desetak minuta, dodate rastopljen želatin i nakon kratkog hlađenja prelijete preko belog fila. Nakon nekoliko sati u frižideru, torta je spremna – kremasta, osvežavajuća i savršeno slojevita.

Ova čizkejk torta je dokaz da savršen desert ne mora da bude komplikovan. Malo ljubavi, pažnje i ovih sastojaka – i dobijate tortu koja osvaja sve prisutne.

Autor: S.Paunović