Brze oblande sa smokvama i orasima: Posni kolač spreman za 15 minuta

Stari dobri recept koji uvek osvaja na tacni sitnih kolača – sočan, sladak i jednostavan

Postoje kolači koji ne zahtevaju pečenje, duga kuvanja ni komplikovane korake, a uprkos tome uvek nestanu prvi sa tacne. Ove posne oblande sa smokvama i orasima spadaju upravo u tu kategoriju. Za samo 15 minuta pripreme, sat vremena hlađenja i nekoliko jednostavnih sastojaka, dobijate sladak i sočan kolač koji će se svideti svima – čak i onima koji inače nisu ljubitelji smokvi.

Šta vam je potrebno:

- 1 list oblande (preseći po pola)- 200 g suvih smokvi (plus još 100 g ako želite dekor)- 250 g oraha- 100 g šećera- oko 3 kašike meda- 200 ml vode- 2 kriške limuna (opciono)- 100 g čokolade i 1 kašika ulja (za preljev, opcionalno)

Priprema je jednostavna: u šerpi skuvajte vodu, šećer, med i po želji limun oko tri minuta, dok se svi ukusi lepo ne sjedine. U mlevene orahe i sitno iseckane smokve dodajte toplu smešu i dobro izmešajte. Počastite se, jer miris koji se širi dok se fil priprema je već pola užitka.

Fil rasporedite po oblandi, prekrijte drugom oblandom, lagano pritisnite i ostavite da stoji oko sat vremena. Ako želite dodatnu dozu dekadencije, rastopljenu čokoladu sa malo ulja prelijte preko kolača i dekorisite smokvama ili orasima. Rezultat je posni kolač koji je sočan, sladak, bogat i vizuelno privlačan – pravi hit na svakoj tacni sitnih kolača.

Ove oblande savršen su primer da stari recepti nikada ne izlaze iz mode – jednostavni, brzi, a ipak dovoljno posebni da osvoje sve prisutne. Idealne su kada želite nešto slatko, a nemate mnogo vremena, ali želite efekat kao iz poslastičarnice.

Autor: S.Paunović