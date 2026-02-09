Ukusna i zdrava čorba od karfiola: Kremasta, aromatična i lagana za pripremu

Savršen recept za topli obrok koji hrani telo i razveseljava nepce

Kad želite nešto lagano, a opet ukusno i hranljivo, čorba od karfiola je pravi izbor. Kremasta, aromatična i obogaćena povrćem koje svi volimo, ova čorba je jednostavna za pripremu, a rezultat izgleda i miriše kao da ste proveli sate u kuhinji.

Šta vam je potrebno:

- 600 g karfiola- 200 g šargarepe- 1 čen belog luka- 1 crni luk- 300 g krompira- peršunovo lišće- 100 ml neutralne pavlake- 1 kašika maslinovog ulja (ili bilo koje drugo)- malo tucane ljute paprike (po želji)- so i biber

Priprema je jednostavna: ogulite i operite povrće, a zatim u šerpu stavite cele krompire i šargarepu, luk, beli luk, dok karfiol iskidate na manje komade. Prelijte sa oko dve litre vode i kuvajte dok povrće ne omekša. Krompir i šargarepu izvadite i, ako želite, modlicama pravite zabavne oblike za dekoraciju.

Ostatak povrća vratite u šerpu i štapnim mikserom izmiksajte do glatke, kremaste teksture. Vratite na ringlu i kuvajte još pet minuta, dodajući neutralnu pavlaku, maslinovo ulje, so, biber i peršun. Dekorativno povrće ubacite pred samo posluženje, a čorbu po želji pospite tucanom ili mlevenom paprikom i ukrasite kapljicama ulja. Ako volite, uz serviranje dodajte i kriške limuna – daju laganu svežinu koja savršeno komplimentira kremastoj teksturi.

Ova čorba nije samo obrok – ona je mala svakodnevna pažnja za vaše telo i nepce. Brza je, zdrava i univerzalna, a zahvaljujući kremastoj strukturi i aromatičnom povrću, postaće omiljeni topli ručak ili večera u vašoj kuhinji.

Autor: S.Paunović