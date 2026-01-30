Pica pužići spremni za 30 minuta: Mekani, fini i idealni za druženja

Brzo koktel pecivo koje osvaja i decu i odrasle – bez čekanja da testo naraste!

Tražite savršeno rešenje kada vam stižu gosti ili želite brzo pecivo za užinu? Ovi pica pužići su prava stvar – mekani, sočni i puni ukusa, a gotovi su za samo pola sata. Još jedna prednost: nema čekanja da testo naraste, tako da možete da uživate u toplim, mirisnim pecivima gotovo odmah.

Šta vam je potrebno:

- oko 1 kg brašna- 200 ml mleka- 200 ml vode- 100 ml ulja- 25 g svežeg kvasca- 2 jaja (jedno za premazivanje)- 1 kašičica soli- 1 kašičica šećera- 200 g kečapa- 200 g sira koji se topi (kačkavalj)- origano

Priprema je jednostavna: kvasac izmešajte sa mlekom i šećerom, dodajte vodu, ulje i jedno jaje, a zatim postepeno umesite brašno sa solju da dobijete glatko testo. Radnu površinu pospite brašnom i oklagijom razvucite testo debljine oko 3–4 mm.

Premažite ga kečapom, narendajte sir i pospite origano. Lagano pritisnite sir kašikom da se zalepi, a zatim testo urolajte i iseckajte na manje komade. Slažite ih na podmazanu ili papirom za pečenje obloženu tepsiju. Umutite drugo jaje sa kašikom ulja i premažite pužiće.

Rernu zagrejte na 240°C i pecite oko 15 minuta – a za samo 30 minuta dobijate savršeno mekane pica pužiće. Od ove količine izaći će oko 30 većih, a ako pravite za rođendane ili druženja, seckanjem na manje komade dobićete i do 60 mini pužića. Idealni su uz piće, kao koktel pecivo ili jednostavno za uživanje u toploj, sirastoj poslastici

Ovi pica pužići su dokaz da brzi recepti mogu biti i ukusni i efektni – mekani, aromatični i jednostavno neodoljivi.

Autor: S.Paunović