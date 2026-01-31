Doručak dostojan sultana: Jaja u smesi jogurta sa tajnim dodatkom prava su eksplozija ukusa

Ovaj doručak je zaista svako jutro stizao na sto otomanskim vladarima. Mnogi ovo jelo smatraju doručkom dostojnim sultana

Doručak dostojan sultana: Jaja u smesi jogurta sa posebnim dodatkom prava su eksplozija ukusa

Prema nekim podacima, u 15. veku „çılbır“ je zaista svako jutro stizao na sto sultanima i otomanskim vladarima. Poširana jaja poslužena u mešavini jogurta i belog luka turski su specijalitet, dostojan sultana.



U jelo se tradicionano dodaje umereno ljut čili Aleppo, začin koji je dobio naziv po sirijskom gradu, gde se i najviše uzgajao. Poznat je i pod nazivima halaby papričica, pul biber i haleb biber.

Ako nemate Aleppo, poslužiće i ljuta ili slatka mlevena paprika. Kuvari širom sveta zaljubili su se u turski mirisni doručak pa se od recepta do recepta mogu primetiti varijacije na temu. Neki kuvari će zagrejati jogurt pre posluživanja kako bi bio kremastiji, dok će ga drugi poslužiti hladnog.

Najzahtevniji deo pripreme je poširanje jaja, ali uz malo prakse lako je doći do rezultata. Kako biste uspešno poširali jaja birajte što svežija jer stajanjem postaju vodena pa se tokom kuvanja u vodi neće lepo oblikovati. Jaja neka budu hladna jer duže ostaju stisnuta i neće „zaplesati“ po posudi, a i lakše ćete tempirati vreme kuvanja jer će žumance biti tečno, a belance čvrsto.

Çılbır ne treba brkati s čimburom, jelom od mlevenog mesa s jajima koje se priprema širom Balkana, navodi punkufer.hr.

Sastojci za turska jaja:

200 g grčkog jogurta

1 češanj belog luka

1 kašičica soli

2 kašičice maslaca

1 kašika maslinova ulja

1 kašičica mlevene paprike

2 jaja

1 kašika jabukovog sirćeta

Kopar

Priprema turskih jaja:

Uzmite posudu srednje veličine, napunite je vodom u visini od oko četiri cm i zagrejte je. Poklopite je posudom otpornom na temperaturu tako da nema kontakta s vodom i u nju stavite jogurt, so i usitnjeni beli luk. Promešajte. Kada se jogurt zagreje na telesnu temperaturu (proverite na koži) ugasite vatru, ali ostavite posudu.

Zagrejte maslac i kad lagano počne da tamni ugasite vatru i umešate ulje i mlevenu papriku. Ulijte sirće u vodu i pre nego što provri smanjite vatru. Jaja razbijte u zasebnim posudicama. Kašičicom napravite kružni pokret pa unutra spustite jaje i kuvajte na umerenoj vatri 3-4 minuta pa izvadite šupljikavom kašikom.

Topli jogurt podelite u dva tanjira i na svaki stavite po jedno jaje pa prelijte uljem s paprikom i po želji ukrasite koprom.

Autor: A.A.