Trik starih pekara za savršene krofne: Ubacite ovo u testo i biće mekane kao duša, šupljikave i nimalo masne

Postoji milion recepata za krofne, pa tako možete da pravite punjene džemom, čokoladom, prelivene glazurom… Ipak pre nego što krenete sa dekoracijom bitno je da dobro umesite testo za krofne. Samo tako će ispasti vazdušaste i savršene.

Srećom, trik koji koriste pekari nije komplikovan!

Tajna mekoće: Sastojci na sobnoj temperaturi

Pre nego što krenete sa mešenjem testa sve sastojke izvadite iz frižidera i držite na sobnoj temperaturi nekih pola sata. Prvo se priprema kvasac koji je obavezan, a bilo bi dobro da dodate i pola kesice praška za pecivo, jer će on sprečiti nastajanje rupica u krofnama. Uvek testo umesite dan ranije i ostavite da polako narasta preko noći, jer će se tako ukus bolje razviti. Vodite računa da ga ne premesite, krofne neće biti mekane i vazdušaste.

Umesto putera u testo dodajte maslac, a savet pekara i poslastičara je da ga ne istopite, već ga dodate omekšalog na sobnoj temperaturi, u kockicama. Maslac testu daje sjaj i ukus, i trebalo bi ga dodati na samom kraju mešenja. Tako će brašno imati vremena da upije mleko i razvije ukus, piše Stvar ukusa.

Ključni sastojak protiv masnoće: Rakija!

I još jedna bitna stvar, ključni trik pekara za savršene krofne, jeste da u testo dodate i rakiju. Ona služi da upije višak masnoće. Upravo zbog toga krofne neće biti previše masne. Umesto rakije, možete dodati votku ili rum. Ovaj trik je obavezan ako želite da vaše krofne budu mekane, šupljikave i savršene!

Kako se krofne prže za savršenu boju

Čak i najbolje testo može biti uništeno lošim prženjem. Evo trikova pekara za idealnu teksturu i izgled krofni:

Temperatura ulja mora biti konstantna – između 170°C i 180°C. Ako je ulje previše hladno, krofne će upiti previše masnoće. Ako je previše vruće, izgoreće spolja, a iznutra će ostati sirove.



Krofne se prže samo po tri minuta sa svake strane. Bitno je da krofne prvo pržite pod poklopcem, a tek ih okrenite bez poklopca. Ovo stvara efekat pare koja pomaže krofnama da se dignu i dobiju onu prepoznatljivu svetlu „krunu“ u sredini.

Nakon prženja, ne stavljajte krofne na tanjir obložen papirnim ubrusom. Umesto toga, stavite ih na metalnu rešetku (poput one za kolače). Para se neće zadržavati ispod i krofne će ostati hrskave i manje masne!

Sada kada znate tajne pekara – od temperature sastojaka, preko dodavanja masnoće na kraju mešenja, do najvažnijeg trika sa rakijom – možete slobodno da zaboravite na kupovne slatkiše.

Autor: A.A.